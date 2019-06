İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekstil esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bakan Süleyman Soylu, Fatih'te Tüm İç Giyimciler Derneği esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, "Sabah akşam sosyal medyadan Avrupa'dan Amerika'ya kadar çemkirip duruyorlar. Ekrem İmamoğlu kazansın diye " dedi.



23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimleri için ziyaret ve buluşma programlarına devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tüm İç Giyimciler Derneği esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada esnafla buluşan Bakan Süleyman Soylu 'ya yoğun ilgi gösterildi.



İstanbul'da olduğu bir aylık süre içinde çok kesimler ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Ben bir ayı aşkın İstanbul'dayım. Gerçi Ekrem İmamoğlu, benim İstanbul'da olmama karşı ama merak etmeyin endişeye kapılmayın izin kağıdı aldım geldim kendisinden. Bana izin verdi. Çünkü böyle bir hali var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada bir aydır, muhtarlarımızla, yetkililerimizle bir araya gelerek her şeyi bir bir mercek altına aldık. Benim içinde çok iyi oldu. Çok kesimle bir araya geldim. Çok kişiyle buluştum. Çok hücrelere gittim" dedi.



"Bu göç meselesinin biteceğini kimse düşünmesin"



Türkiye'de bir göç meselesinin olduğunu ve bu meselenin de biteceğini kimsenin düşünmemesini söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de bir göç meselesi var. Bu göç meselesinin biteceğini kimse düşünmesin. Neden, Afganistan orada duruyorsa, Pakistan orada duruyorsa Afrika orada duruyorsa ve bunların sağlığa, adalete, gıdaya, eğitime ihtiyaçları varsa ve beni bağışlayın batılı devletler her şeyi acımasız bir şekilde zorlaştırıyorlarsa denge eşitsizliği giderek artıyorsa adam ne yapacak. Bana birisi bunu söylesin. Oradan çıkmaya çalışır. 100 milyon daha artacak Pakistan nüfusu, 100 milyon daha artacak Afganistan nüfusu, 1 milyon, 5 milyon değil 200 milyon tahmin ediliyor da ben ürkütmemek için 100 milyon diyorum" ifadelerini kullandı.



"Rota neresi, rota Türkiye"



Afganların, Suriyelilerin gidebilecekleri rotada Türkiye'nin olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Ne yapacak bu insanlar. Bir yere gidecekler, nereye gidecekler daha gelir getirici, çalıştığı zaman, emeğini ortaya koyduğu zaman evine gelir getirici bir yere gidecek. Rota neresi, rota Türkiye. Şimdi biz buna tedbir almak zorundayız ve burada söyleyeyim. Bu tedbiri nasıl alacağız. Dün akşam şunu da söyledim, Afganistanlı, Arap kardeşlerimle aramı neden bozayım net olarak söylüyorum. ya bu insanlar zamanında gelmişler bize yardımcı olmuşlar bizim kardeşlerimiz bunlar" şeklinde konuştu.



"Önümüzdeki 6 ay içerisinde İstanbul'da kaçak göçmen kalmayacak"



Önümüzdeki 6 aylık süreçte İstanbul'da kaçak göçmen kalmayacağını söyleyen Bakan Soylu, "Geçen sene 28 bin kişi gönderdik. Şu ana kadar 23 bin, 24 bin kişi gönderdik Afganistan'a bu yıl. Dünyada böyle bir rakam yok. Vallahi gidin bir yere deyin ki hangi ülke bu kadar sınır dışı yaptı. Yok, böyle bir şey. Biz sürekli uçaklarla birlikte ve normal sefer uçaklarıyla beraber gönderiyoruz. Önümüzdeki 6 ay içerisinde İstanbul'da kaçak göçmen kalmayacak. Kaçak göçmen, yasa dışı göçmen. İkamet veriyor muyuz, veriyoruz o ayrı. Çalışan insanlara müsamaha sağlayacağız. Oradaki realiteyi biliyoruz. Realite şu, ilk önce İstanbul'a Karadenizliler geldi ağır işlere onlar geldiler sonra Kürtler geldiler onlarda ağır işleri yaptılar. Şimdi, Suriyeliler, Afganlar. Bu realiteleri görmeden de kavrayamayız düzene koymak zorundayız. Arapça tabelalar 6 ay içinde bütün Türkiye'de değişecek. 6 aylık süre istedim " diye konuştu.



Bakan Süleyman Soylu, konuşmasına şu şekilde devam etti.



"Şimdi olandan korkum şu, ben televizyonlarda gördüm sizde gördünüz uzağa gitmeye gerek yok. FETÖ'cüler işin başındaydı. Bugün de işin başındalar. Sabah akşam sosyal medyadan Avrupa'dan Amerika'ya kadar çemkirip duruyorlar. Ekrem İmamoğlu kazansın diye. Kandil, Selahattin Demirtaş. Biri bana bunu açıklasın ya vali it olacak, Selahattin Demirtaş Türkiye'nin en güzel adamı olacak. Bunun izahı yok yani. Yani bu oy için yapılıyor. Eğer oy içinde yapılmıyorsa daha felaket ve fecaat bir durumla beraber ortaya konulan bir sonuçtur."



Toplantıdaki konuşmasını bitiren Bakan Soylu, daha sonra esnaflara ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Soylu, esnaflarla görüş ve önerileri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. - İSTANBUL

