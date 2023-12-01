 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
8 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç-38" Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

8 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç-38" Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan ''Zehir Tacirlerine'' yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen '' "Narkogüç-38" Operasyonu'nda 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

01.12.2023 - 08:20,
Abone Ol

İçişleri Bakanı Yerlikaya Uyuşturucu madde imal eden ve satan "Zehir Tacirlerine" yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen "Narkogüç-38" Operasyonu'nda 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheli zehir taciri yakalandığını duyurdu.

OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Zehir tacirlerine göz açtırmayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonu'nda 1 Ton 719 Kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından operasyona ait detayları paylaşan Yerlikaya, 36 şüpheli zehir taciri yakalandığını belirtti.

1 TON 719 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle; "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda; 33 kg kristal metamfetamin, 116 kg sıvı halde metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu. 1 zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 480 kg esrar, 1700 kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 34 kg metamfetamin, Muhtelif miktarda morfin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 9 kg skunk ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda;

1 kg 300 gr Bonzai ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 zehir taciri yakalandı."

8 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-38' Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
8 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-38' Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Diyarbakır, Zonguldak, Bursa, Yakalama, Uyuşturucu, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-38' Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


08:58
İrfan Can Kahveci'nin facia skor sonrası gözü döndü! Tribüne dalmaması için stat güvenliği zor tuttu İrfan Can Kahveci'nin facia skor sonrası gözü döndü! Tribüne dalmaması için stat güvenliği zor tuttu
08:35
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız
08:20
8 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-38' Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi 8 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç-38" Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
08:19
Tarihi hezimet sonrası İsmail Kartal'ın yayına gelmesiyle gitmesi bir oldu Tarihi hezimet sonrası İsmail Kartal'ın yayına gelmesiyle gitmesi bir oldu
08:10
Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı
07:44
Güzel oyuncu Eda Ece'nin kızı olacak Güzel oyuncu Eda Ece'nin kızı olacak
06:23
Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü
03:31
Malatya beşik gibi! 5.2'lik depremin ardından 4.8 ile sallandılar Malatya beşik gibi! 5.2'lik depremin ardından 4.8 ile sallandılar

Son Dakika
08:58 İrfan Can Kahveci'nin facia skor sonrası gözü döndü! Tribüne dalmaması için stat güvenliği zor tuttu
08:35 Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız
08:19 Tarihi hezimet sonrası İsmail Kartal'ın yayına gelmesiyle gitmesi bir oldu
08:20 8 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç-38" Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
08:10 Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı
07:44 Güzel oyuncu Eda Ece'nin kızı olacak
07:05 Gazze'deki geçici ateşkes 1 gün daha uzatıldı
06:23 Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü
03:31 Malatya beşik gibi! 5.2'lik depremin ardından 4.8 ile sallandılar
02:34 Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2023 09:25:51. #1.12#
SON DAKİKA: 8 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç-38" Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement