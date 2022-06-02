İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi: 1 Temmuz'dan itibaren otoyollarda hız sınırı artıyor

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Bir süreden bu yana otoyollardaki hız sınırı üzerinde çalışma yürüten İçişleri Bakanlığı, çalışmayı noktaladı. Geçtiğimiz haftalarda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hız sınırlarının artırıldığını söyledi. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni hız sınırlarıyla ilgili bugün 81 İle genelge gönderildi.

10 İLA 20 KİLOMETRE ARASI ARTIRILACAK

Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine gönderilen yazıda, hangi otoyolda ne kadar hız limiti uygulanacağına ilişkin detaylara yer verildi.

HANGİ OTOYOLDA NE KADAR ARTIRILACAK?

Buna göre, Edirne- İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul- Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin- Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir- Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak. Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri- Kınalı bölümü, Malkara- Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen- Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

YENİ OTOYOLLARDA HIZ SINIRI 140 KM OLACAK

Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek. 1 Temmuz'da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.