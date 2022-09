İçişleri Bakanlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve Bazı Belediye Yöneticileriyle İlgili Soruşturma İzni Verdi

İçişleri Bakanlığı, 9 Eylül'deki İzmir'in kurtuluşu törenlerinde yaptığı konuşmayla iktidarın tepkisini çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye yönetimi hakkında 3 ayrı konuyla ilgili soruşturma izni verdi. Aylar öncesinde verilen soruşturma izinlerinin belediyeye 28 Eylül'de tebliğ edilmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı ilk olarak, 1987 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çankaya'daki 6,6 dönümlük arazisini vererek yüzde 23,3'le hissedarı olduğu Hilton Oteli'ni soruşturma konusu yaptı. Hilton Oteli'nden belediyenin hakkı olan paraların tahsil edilmediği ve "kamu zararı oluştuğu" gerekçesiyle soruşturma izni verildi. Burhan Özfatura'nın başkanlığı döneminde yapılan otelin otopark gelirlerinin yüzde 50'sinin İzmir Büyükşehir'e verilmesi gerekirken yıllar boyunca tahsil edilmediği gerekçesiyle Tunç Soyer'in yanı sıra eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve belediyenin Mali Hizmetler ile Genel Sekreterlik birimlerinde görev yapan 5 kişiyle ilgili soruşturma izni verildi.

ANLAŞMAYI YAPAN BAŞKAN 'ZAMAN AŞIMI', 32 YIL SONRA GELENE SORUŞTURMA İZNİ

İşadamı Mehmet Nafiz Günal'a ait Günal İnşaat'ın yaptığı otelle ilgili anlaşmayı imzalayan dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura ile sonraki dönemde koltuğa oturan Yüksel Çakmur ile 4 belediye yöneticisi ise "zaman aşımı" gerekçesiyle soruşturma dışında tutuldu.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ 'ÇALIŞMADAN MAAŞ ALIYOR' İDDİASI

Aynı gün, yani 28 Eylül'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşan bir diğer soruşturma izni ise Grand Plaza A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşen Uysal ile ilgili oldu. Fransa'da yaşadığı belirtilen Prof. Dr. Uysal'ın belediye iştiraki Grand Plaza'nın yönetiminde yer almasına karşın yönetim kurulu toplantılarına katılmadan maaş aldığı iddiaları üzerinden soruşturma izni verildi.

BAKANLIK HİBESİYLE YAPILAN TESİS İÇİN DE SORUŞTURMA İZNİ

Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde, Seferihisar'ın Ulamış Köyü'ne 2017 yılında kurulan et entegre tesisi de ayrı bir soruşturma konusu yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yüzde 50 oranında hibe alınarak Seferihisar Belediyesi'ne ait 6,5 dönümlük araziye kurulan ve daha sonra S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne devredilen tesis için çevre koruma kurulundan gerekli izinlerin alınmadığı gerekçesiyle Başkan Soyer ve bazı belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verildi.

İZİNLER AYLAR ÖNCESİNDE ÇIKTI, YENİ TEBLİĞ EDİLDİ İDDİASI

Soruşturma izinlerinin önceki tarihlerde verilmesine karşın 28 Eylül'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edilmesi dikkat çekti. Hilton Oteli'nden doğan alacaklarla ilgili soruşturma izninin İçişleri Bakanlığı'nca geçen nisan ayında verildiği belirtilirken; Grand Plaza ile ilgili soruşturma izni tarihinin de önce olduğu ileri sürüldü.

TUNÇ SOYER, GÜNDEME OTURMUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen 9 Eylül'deki İzmir'in kurtuluşu törenlerinde yaptığı konuşmayla gündem yaratmıştı. Soyer'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti" sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

ERDOĞAN'DAN SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Eylül'de Soyer'e yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez, be hadsiz. İzmir'i sen sel afetlerinden kurtaramıyorsun. İzmir'i pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun. İzmir'i körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz, bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Ama bu millet bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimde bunlara haddini bildirecek."

SAVUNMA VERECEKLER

Belediye Başkanı Tunç Soyer ve hukukçular, soruşturmalar kapsamında savunmalarını verecek. Bu savunmaların ardından konuların yargıya taşınıp taşınmayacağı belli olacak.