İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın "Bir komisyon kurularak terör örgütü PKK'nın alıkoyduğu güvenlik güçlerinin alınması için girişimde bulunulması" yönündeki önerisine tepki göstererek, "Devlet veya TBMM'nin şahsiyetinin, terör örgütüyle görüşmeye asla ve kata müsaade etmemesi gerekir." dedi.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İçişleri Komisyonunda görüşülmeye devam ediyor.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, teklifin "Emniyet teşkilatı personelinden terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan veya alıkonulanların ailelerine aylık ile sosyal hak ve yardımlardan yararlanma hakkı tanıyan" düzenlemesine ilişkin söz aldı.

10'un üzerinde asker, polis ve MİT mensubunun terör örgütünün elinde alıkonulmuş vaziyette olduğunu iddia eden Işık, "Bunların aileleri TBMM'ye geldi. Çocuklarını sağ salim, canlı şekilde istiyorlar. Gerekli girişimlerde bulunduk. Maalesef iktidar partisi bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadığı gibi bizim çalışma ve girişimlerimize ret şeklinde yaklaşım içerisine girdi. İktidar partisinin yapması gereken bu sorunun kökten çözümünü sağlamak. Bu kişilerin sağ salim alilerine ulaştırılmaları için bir komisyon kurulabilir. Milletvekilleri veya sivil toplum kuruluşlarından oluşabilir. Komisyon, örgütten asker, polis veya MİT personelini alabilir. Bu geçmişte de yaşandı." şeklinde konuştu.

Işık, "alıkonulmaların önüne geçilmesi için Kürt meselesine köklü bir çözüm getirilmesini" istedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Türkiye'nin terörle mücadele ettiğinin altını çizerek, "Türkiye'de Kürt meselesi yoktur. Kürtler bizim öz kardeşimizdir, ortada PKK ile yürütülen terör mücadelesi vardır." dedi.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da çocuklarına, yakınlarına kavuşmak isteyenler için girişimlerde bulunulmasında bir beis olmadığını ifade ederek, "Devlet veya TBMM'nin şahsiyetinin, terör örgütüyle görüşmeye asla ve kata müsaade etmemesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'lilerin, söz konusu alilere destek verdiğine inanmak istediğini dile getiren Yılmaz, "Sizin Kandil'e kulak verdiğiniz kadar Kandil de sizin söylediklerinize kulak verirse bu kardeşlerimizi bırakırlar." ifadesini kullandı.

"Sözlü mülakatların Türkiye'deki sicili bozuk"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sözlü sınavlarda FETÖ gibi terör örgütlerinin ve cemaatlerin etkili olduğunu savunarak, sözlü sınav uygulamasının kaldırılmasını istedi.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ise sözlü sınavlarda kamera kullanılmasını önerdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de "Sözlü mülakatların Türkiye'deki sicili bozuktur. Yazılı mülakatlarda birinci olanlar sözlülerde işe alınmıyor. Liyakatı korumak için sözlü uygulaması ortadan kaldırılmalı." diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, birçok ülkede sözlü mülakatın uygulandığını belirtti.