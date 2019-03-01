İdo Seferlerine Fırtına Engeli
26 dakika önce
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor.
Marmara Denizi
'nde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO
'nun bazı seferleri iptal edildi. Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle gün içerisinde yapacak olduğu bazı seferlerini iptal etti. İDO'da iptal olan seferler: 07: 30 - 08: 00 Bostancı- Beşiktaş
07: 40 - 08: 20 Bostancı-Kadıköy- Bakırköy
07: 45 - 10: 40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı- Bursa
08: 10 - 08: 40 Beşiktaş-Bostancı 08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 12: 00 - 14: 55 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
(Selim
Bayraktar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:01 Kaynak: İHA
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