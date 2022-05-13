İdris Şahin'den Gaziantep Valiliği'ne: "Ne Sizden Ne de Baskı Altında Çalışan Yargıdan Korkumuz Yok" - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Gaziantep'te 21 Mayıs'ta yapılması planlanan mitingin engellendiği iddialarını yalanlayan ve "Evrakta Sahtecilik" suçundan suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Gaziantep Valiliği'ne tepki gösterdi. Şahin, "Sayın Vali, sabırsızlıkla suç duyurusunda bulunmanızı bekliyoruz. Ne sizden ne de baskı altında çalışan yargıdan korkumuz yok" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Gaziantep'te yapılması planlanan mitingin engellendiği iddialarını yalanlayan ve "Evrakta Sahtecilik" suçundan suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Gaziantep Valiliği'ni eleştirdi. Şahin, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"DEVLETİN VALİSİNİN HERKESE EŞİT MESAFEDE DURMASI GEREKTİĞİNİ BİLECEKSİNİZ"

"Sayın Vali, öncelikle basın bildirisinde DEVA Partisi'nden bahsederken 'bir siyasi parti' olarak ifade etmenizi kınıyoruz. Resmi bir açıklamada muhatabınız DEVA Partisi. Demokrasi ve Atılım Partisi diyeceksiniz. Devletin valisinin herkese eşit mesafede durması gerektiğini bileceksiniz. Bir partinin valisi gibi değil, kökü maziye dayanan bir medeniyetin bugünkü temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin valisi olduğunuzu unutmayacaksınız.

"SAYIN VALİ, SABIRSIZLIKLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMANIZI BEKLİYORUZ"

Sayın Vali, sabırsızlıkla suç duyurusunda bulunmanızı bekliyoruz. Halep Suriye'deyse, Cumhuriyetin başsavcılığı Gaziantep'tedir. Ne sizden ne de baskı altında çalışan yargıdan korkumuz yok. Biz DEVA Partililer olarak cesur yürekli demokrasi aşıklarının oluşturduğu bir siyasi hareketiz. Biz işini dosdoğru yapanlarız. Elinizden geleni ardınıza koymayın.

"DEVA PARTİSİ'NİN NEFESİ İKTİDARIN ENSESİNDEDİR"

Buradan Değerli Gaziantep halkına da seslenmek istiyorum. DEVA Partisi'nin nefesi iktidarın ensesindedir. Ne yaparlarsa yapsınlar DEVA'nın damlalarının çağlayan olup önüne konulan her türlü barajı yıkıp aşacağını ilk olarak sizler göstereceksiniz. Antep'in güzel insanları, devletin kurumlarının itibarını alaşağı edenlere en iyi yanıtı şüphesiz siz vereceksiniz. Hepinizi 21 Mayıs'ta Gaziantep'te saat 16.00'da Kalealtı mitingimize davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün yaptığı açılamada; 21 Mayıs'ta yapılması planlanan mitingin engellendiğine dair "Bir evrak daha göstereceğim. Bu gösterdiğim de yapılan saçmalıkların tam resmi. Tarih 5 Mayıs. Bu evrağa göre ise ilk talep ettiğimiz meydanı, yani Demokrasi Meydanı'nı kabul etmişler. Başta 'uygun' dedikleri, sonra vazgeçtikleri o Demokrasi Meydanı için komiteye onay vermişler. Demokrasi Meydanı için önce 'uygun' dediler, sonra da evrakta karalama yaparak vazgeçtiler. Sonuç olarak bunlar, Demokrasi Meydanı'nda demokrasiyi katlettiler" demişti.

Gaziantep Valiliği ise dün, "İddialara konu edilen ve Onay verildiğine dair basına yansıyan belge fotoğrafları gerçeği yansıtmamakta olup, söz konusu belge fotoğrafları ile ilgili "Evrakta Sahtecilik" suçundan suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasını yapmıştı.