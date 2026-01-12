Iğdır'da Kuyumcu Soygunu: 6 Kilo Altın ve 1 Milyon TL Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Iğdır'da Kuyumcu Soygunu: 6 Kilo Altın ve 1 Milyon TL Çalındı

Iğdır\'da Kuyumcu Soygunu: 6 Kilo Altın ve 1 Milyon TL Çalındı
12.01.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da bir kuyumcu dükkanından 6 kilo altın ve 1 milyon lira nakit para çalındı. Berat Öngün (20), kepengini açıp kuyumcu dükkanına girerek altın ve parayı çaldı ve olayın ardından bir araç aldı. Polis, teknik ve fiziki takipte, olayın faillerinin B.Ö., M.B. ve İ.A. olduğunu belirledi ve aynı gün 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 190 bin TL nakit para ve çeşitli ağırlık ve ayarlarda altın bulundu. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Berat Öngün tutuklandı.

IĞDIR'da kepengini açıp girdiği kuyumcu dükkanından 6 kilo altın ile 1 milyon lira nakit para çaldığı belirtilen Berat Öngün (20), ifadesinde "Kuyumcu dükkanını gördüm ve buraya girmek istedim. Neden bu şekilde davrandığımı bilmiyorum" dedi.

Olay, 29 Aralık'ta saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Başında motosiklet kaskıyla kepengini açıp kuyumcu dükkanına giren kişi, yaklaşık 6 kilo altın ile 1 milyon lira nakit parayı alarak kaçtı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinin B.Ö., M.B. ve İ.A. olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takipte, olayı gerçekleştirdikten hemen sonra bir araç aldıklarını belirlediği 3 şüpheliyi aynı gün saat 20.00 sıralarında yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 190 bin TL nakit para, çeşitli ağırlık ve ayarlarda altın bulundu. Polis, nakit para, altın ve suç gelirinden elde edildiği tespit edilen araca el koydu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Berat Öngün tutuklanırken, İ.A.'ya (22) ev hapsi verildi, M.B. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Berat Öngün'ün ifadesi ortaya çıktı. 28 Aralık gecesi arkadaşlarıyla bir süre kafede oturduğunu anlatan Öngün, 22.00 sıralarında yemek yedikten sonra evine gittiğini söyledi. Evde otururken bunaldığını ve dışarı çıktığını belirten Öngün, "Abimin dükkânına giderek orada bulunan motosikleti aldım ve dolaşmaya başladım. Kuyumcu dükkânını gördüm ve buraya girmek istedim. Neden bu şekilde davrandığımı bilmiyorum" diye konuştu.

Ağabeyinin dükkanından aldığı İngiliz anahtarı ile asma kilidi kırıp kepengi açarak içeri girdiğini söyleyen Öngün, "Önce çekmeceleri kontrol ettim. Bir çekmecede nakit para olduğunu gördüm. Deste halindeki bu paraları aldım. Diğer çekmeceleri kontrol ettiğimde herhangi bir altın göremedim. Ancak bir çekmecede kasa anahtarı olduğunu gördüm. Bu anahtar ile kasayı açtım. Kasadaki gram, çeyrek, Cumhuriyet altını, bilezik ve külçe altın şeklindeki altınları alarak orada bulduğum bir poşetin içerisine doldurdum. Zincir şeklindeki altınları, kolye ve künyeleri ise almadım. Sonrasında kuyumcudan çıkarak doğrudan ikametime gittim. İkametime vardığımda biraz düşündüm. Araba alma fikrine vardım" dedi.

Yardım istediği İ.A.'nın poşetteki altınları nereden geldiğini sorduğunu kendisinin de yolda bulduğunu söylediğini ifade eden Öngün, 5 adet 50 gram altın ve 12 Cumhuriyet altını ile 40 bin lira nakit parayı alarak cebine koyduğunu bildirdi. Geri kalan altın ve parayı İ.A.'dan saklamasını istediğini belirten Öngün, M.B. ile Van'a otomobil almaya gittiklerini söyledi. Van'a gittiklerinde internet üzerinden bulduğu aracı 1 milyon 610 bin TL karşılığında aldığını ödemeyi ise araç sahibine altın ve nakit para olarak verdiğini kaydeden Öngün, "Aracı satın aldıktan sonra bu araç ile Iğdır'a dönüş yoluna geçtik. Iğdır girişinde polis ekipleri bizi durdurdu ve yakalamamızı yaptı. Ben bu eylemimi tek başıma gerçekleştirdim" diye konuştu.

ZARARI KARŞILAMAK İSTİYORUM

Müştekinin beyanında geçen tutarın fazla olduğunu ileri süren Berat Öngün, "İfademde geçen altın ve para miktarları aldığım tüm altın ve para miktarları kadardır. Zaten Í.A.'nın aracında ve evinde ele geçirilen altın ve paralar ile birlikte benim araç satın alımımda harcadığım altın ve para miktarları çaldığım altın ve para miktarlarının tamamıdır. Bunun dışında herhangi bir altın ya da para çalmadım. Bana bilgisi verilen müşteki beyanında geçen tutarlar fazla miktardadır. Ele geçirilen altın ve paralardan geriye kalan ve harcadığım paraların zararını karşılamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Iğdır'da Kuyumcu Soygunu: 6 Kilo Altın ve 1 Milyon TL Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:31:10. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Kuyumcu Soygunu: 6 Kilo Altın ve 1 Milyon TL Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.