Iğdır'da Türk dünyasından gelenlerle Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Iğdır'da Türk dünyasından gelenlerle Nevruz Bayramı kutlandı

20.03.2022 17:23
Iğdır'da Türk dünyasından gelenlerle Nevruz Bayramı kutlandı

Iğdır'da Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türk dünyasından gelen sanatçılar ve dansçılar gösteri sergiledi.

Iğdır'da Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türk dünyasından gelen sanatçılar ve dansçılar gösteri sergiledi.

Iğdır Valiliği, Iğdır Belediyesi ve Iğdır Azerbaycan Kültür Evince düzenlenen program kapsamında, Kültür Merkezi Konferans Salonunda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran'dan kente gelen sanatçılar, müzik ve dans gösterileri sundu. Yoğun katılımla izlenen programın sunuculuğunu radyocu Afrikalı Ali yaptı.

Programda Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Afrikalı Ali ile geleneksel yumurta tokuşturma oyununu oynadı. Sarıibrahim, oyunda galip geldi.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde ateş yakılıp üzerinden atlanması ve halay çekilmesiyle devam etti.

Vali Sarıibrahim ve katılımcılar, bahçeye getirilen örsün üzerinde demir dövdü.

Sarıibrahim, AA muhabirine, Nevruzun Iğdır ve Anadolu topraklarında yenilik, birlik ve beraberlik, sevgi, saygı ve birlikte başarmak olduğunu söyledi.

Nevruzu bu yıl hem Orta Asya'dan gelen hem de yöresel ekiplerle birlikte kutladıklarını belirten Sarıibrahim, Nevruzun Anadolu coğrafyasında ve tüm dünyada barışa ve sevgiye vesile olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Iğdır Türk dünyasına açılan kapı. Bu kapının açılması noktasında Karabağ Zaferi ve açılacak koridorun önemi ortadadır. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu toplu coğrafyada barışın, ekonomik, siyasi ve sosyal birlikteliğin büyümesini diliyoruz. Büyüdükçe bütün dünyaya bunun yayılacağını umut ediyoruz."

Türk devletlerinden ve Iğdır'dan programa katılmak için gelenler, Vali Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Iğdır Azerbaycan Kültür Evi Başkanı Ziya Zakir Acar ile birlikte ateş başında halay çekerek eğlendi.

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Nevruz Bayramı, Azerbaycan, Iğdır, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da Türk dünyasından gelenlerle Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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