İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden - Son Dakika

İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden

16.04.2021 10:58
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden, System.String[]

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından 36 yıldır aralıksız olarak sürdürülen ve Türk medyasının en prestijli yarışması olan Yılın Basın Fotoğrafları 2021'in kazananları belli oldu.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından 36 yıldır aralıksız olarak sürdürülen ve Türk medyasının en prestijli yarışması olan Yılın Basın Fotoğrafları 2021'in kazananları belli oldu. İhlas Haber Ajansı foto muhabirleri çeşitli kategorilerde 5 ödül birden kazandı.

Türkiye'de düzenlenen en köklü fotoğraf organizasyonu olan Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasına 2020 yılında yaşanan olaylara damga vuran 5 bin 188 fotoğraf katıldı. Yılın Basın Fotoğrafları 2021'de 7 kategoride 28 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık görüldü. Organizasyon içerisinde ayrıca 2 üniversite öğrencisi Ara Güler Özendirme Ödülü kazanırken Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde ise 8 eser ödüllendirildi.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Umutcan İşledici, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde 3 gün süren orman yangınının birçok noktadan müdahale ile söndürülmesinin ardından ortaya çıkan görüntüyü fotoğraf karesine yansıttı. Umutcan İşledici'nin drone ile çektiği fotoğraf Yılın Doğa ve Çevre Fotoğrafı olarak değerlendirilirken, birinciliği aldı. Doğa ve Çevre Fotoğrafı kategorisinde ikinciliği ise yine İhlas Haber Ajansı'ndan Ahmet Faruk Sarıkoç'un çektiği fotoğraf aldı. Sarıkoç, İstanbul'da yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı eşsiz görüntüsü ile ödüle layık görüldü.

Yılın Foto Röportajı kategorisinde İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Coşkun, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin Avrupa yolculuğunda yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğraf serisi üçüncülüğe layık görülürken, yine İsmail Coşkun'un, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence şehrinde sivillere saldırması sonucu bir adamın enkaza dönen evinden eşyalarını taşıdığını gösteren fotoğrafı Mustafa Pekcan Özel Ödülüne layık görüldü.

Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı kategorisinde ise Ahmet Faruk Sarıkoç, pandemi nedeniyle kapalı kalan camilerin aylar sonra açılması ve ilk cuma namazının İstanbul'da Mahmutbey Stadı'nda kılınmasını gösteren drone fotoğrafı ile üçüncülük ödülünü kazandı.

"Yılın Basın Fotoğrafı Karabağ'a"

Tüm ödül alan fotoğraflar arasından seçilen ve organizasyonun en önemli ödülü olan "Yılın Basın Fotoğrafı" bu yıl Azerbaycan Karabağ'dan bir fotoğraf karesine verildi. Sabah Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım'ın, Foto Röportaj kategorisinde ikinci olan serisi içerisinde yer alan ve Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne layık görülen karede Ermenistan'ın Karabağ'da Gence kentine yaptığı füze saldırısında bir yakınının ölüm haberini alan kadının acısı yer alıyor. Yıldırım ayrıca, Azerbaycan'ın zaferi ardından yaşanan sevinç fotoğrafıyla da YTB Özel Ödülü kazandı. Başkanlığını Coşkun Aral'ın üstlendiği TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2021 jürisinin yaptığı değerlendirmede, dünya medyasının Karabağ'da yaşananlara kayıtsız kaldığını, bu fotoğrafla Azerbaycan halkının haklı mücadelesine dikkat çekildiği vurgulandı.

Yılın Basın Fotoğrafları 2021 jürisinde şu isimler yer aldı:

"Yılın Basın Fotoğrafları Jüri Başkanı; Foto Muhabiri Coşkun Aral, Spor Toto Spor Fotoğrafları Jüri Başkanı; Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Türkiye Güzellikleri Jüri Başkanı; Foto Muhabiri Mustafa Seven, jüri üyeleri; Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, EPA Türkiye Fotoğraf Editörü Tolga Bozoğlu, ANP Fotoğraf Editörü (Hollanda) Pelin Tatlı, TFMD Kurucu Üyesi Dursun Gündoğdu, Demirören Medya Fotoğraf Direktörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri, Gazeteci (Almanya) Münir Bağrıaçık, Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri TFMD Başkanı Rıza Özel, özel jüriler; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Laundrut-Meyer, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ASKA Hotel İş Geliştirme Müdürü Mahir Gümüş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Yakup Halit Bulut, SGDD ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Kavlak." - ANKARA

İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, İhlas Haber Ajansı, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım

Son Dakika Haberleri
11:54 Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:44 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
11:25 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
11:22 ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
10:59 8,08'den işlem gören dolar güne yükselişle başladı
10:46 Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde
10:40 Şehirden köye göç edenlere büyük teşvik! Vergiden muaf olacaklar
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu         
12:03
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu         
11:51
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi         
11:44
Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı         
11:35
İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı         
11:17
Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar         
11:00
Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu         
10:24
İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı         
09:42
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Ebru Gündeş, Ebru Gündeş, "İhanete uğradım" diyerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açtı         
07:41
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 12:11:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei