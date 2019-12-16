İha'lar bugün kktc'den uçmaya başlayacak - Son Dakika
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İha'lar bugün kktc'den uçmaya başlayacak

7 saat önce

İHA'lar bugün KKTC'den uçmaya başlayacakSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KKTC'ye konuşlandırılması karar verilen Türkiye'ye ait İnsansız Hava Araçlarının (İHA) teknik malzemeleri 3 TIR'a yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na geldi.

İHA'lar bugün KKTC'den uçmaya başlayacak

Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KKTC'ye konuşlandırılması karar verilen Türkiye'ye ait İnsansız Hava Araçlarının (İHA) teknik malzemeleri 3 TIR'a yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na geldi.

KKTC heyetleri ile İHA pilotları toplantılar yaptı. Toplantılarda uçuşlarla ilgili teknik bilgiler değerlendirildi.

KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail'in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya'nın savaş gemilerini Kıbrıs'a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı aldı.

Karar üzerine önceki gece İHA ve SİHA'lara ait parçaları taşıyan 3 TIR, Gazimağusa gümrüğünden KKTC'ye girdi. Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar bugünden itibaren Geçitkale'den havalanacak.

İha'lar bugün kktc'den uçmaya başlayacak

Kıbrıs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:11 Kaynak: DHA
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