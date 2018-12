İha'nın, 2018 Yılına Damga Vuran Fotoğrafları

2018 yılının önemli olayları, İhlas Haber Ajansı (İHA) objektiflerine yansıdı.

1-Trabzon'da pistten çıkan uçak havadan görüntülendi. Fotoğraf: Ersen Küçük



2- Suriye'deki iç savaşta atılan bir bomba sonucu vücudu yanıklar içerisinde kalan, aynı savaşta babası öldükten sonra Türkiye'ye sığınan ve Antalya'da tedavi edildiği sırada amcası tarafından dilendirilmek için hastaneden kaçırıldığı ileri sürülen 8 yaşındaki Muhammed Ali, Mersin'de kağıt toplarken bulundu. Fotoğraf: Güray Gürdal



3- Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkımı devam ederken aynı karede yapımı devam eden Taksim Camii inşaatı görüldü. Fotoğraf: İsmail Coşkun



4-Dümeni kilitlenen gemi İstanbul Boğazı'nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.



5-Dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkelerinden Bangladeş'in başkenti Dakka'da işe gitmek için her gün binlerce yolcu trenin üzerinde seyahat ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yapılan seferler en yoğun seferler olurken insanlar trenin üzerinde gidebilmek için adeta birbirleri ile yarışıyor. Fotoğraf: İsmail Coşkun



6-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a devlet şeref madalyası tevcih edildi. Fotoğraf: Ömer Çetin



7-"Zeytin Dalı Harekatı"nda Burseya dağında bulunan ve stratejik öneme sahip Sakarya Tepesi, Sakarya obüsünün terör mevzilerini vurmasıyla teröristlerden geri alındı. Fotoğraf: İsmail Coşkun



8- Sel felaketinin yaşandığı Ordu'da köprü çöktü. Fotoğraf: Erdi Demür



9-Bursa Ayı Barınağı'ndaki ayıların keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Fotoğraf: Samet Doğru



10-Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Türkiye'nin ilk kablolu su kayağı tesisi Sukaypark'ta düzenlenen Wakeboard Türkiye Şampiyonası, final yarışmaları ile sona erdi. Fotoğraf: Samet Doğru



11-Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Akyatan Lagünü'nde flamingolar eşliğinde kartpostallık görüntüler oluştu. Fotoğraf: Elif Ayşenur Bay



12-Sevimli Yunuslar İstanbul Boğazı'ndan geçen TCG Sakarya Denizaltısına bir süre dans ederek eşlik ettiler. Fotoğraf: İsmail Coşkun



13-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Adnan Oktar, Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Fotoğraf: Caner Sönmez



14-Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de teröristlere yönelik operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler objektiflere böyle yansıdı. Fotoğraf: İsmail Coşkun



15-Bursa'da cezaevinden çıkan bir şahıs, eşinin çocukları almasına kızıp kayınvalidesinin evini ateşe vererek pompalı silahla sokağa çıktı. Fotoğraf: Samet Doğru



16- Arakanlı Müslümanlar, Cox's Bazaar Bölgesi'nde bulunan kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu koşullardan en çok etkilenenler ise çocuklar oluyor. Kamplarda küçük çocukların çoğu giyecek kıyafet olmadığından çırılçıplak dolaşıyorlar kıyafetleri olanların ise ayakları çıplak. Fotoğraf: İsmail Coşkun



17- Yağmur bekleyen İstanbul'da ürkütücü manzara. fotoğraf: İsmail Coşkun



18-Kontrolü kaybederek tem otoyolunda devrilen saman yüklü tır trafiğin aksamasına neden oldu. Fotoğraf: Ahmet Faruk Sarıkoç



19- İstanbul' da adalara gönderilmesine izin verilmeyen atlar kamyonlarla geldikleri yere gönderildi. Fotoğraf: Ahmet Faruk Sarıkoç



20- Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sularda ki kısmını döşeyen dünyanın en büyük inşaat gemisi 'Pioneering Spirit' İstanbul Boğazı'ndan geçti. Fotoğraf: Ahmet Faruk Sarıkoç



21- İHA'nın ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın gidişini anlatan' o fotoğrafı gündeme damga vurdu. Fotoğraf: Mihrap Düzöz



22- Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bir akademisyenin kar üzerinde yalnızlık performansı ilginç görüntüler oluşturdu. Fotoğraf: Ahmet Akbuğa



23- Zeyin Dalı Operasyonu sırasında Azez'de yaşayan 10 yaşındaki Yahya, Türk askeri olmak istediğini söyleyerek tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Fotoğraf: Refik Fidan



24-Mersin'de faaliyette olan Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağasının denize geri salımı gerçekleştirildi. Fotoğraf: Güray Gürdal



25-Sarıyer'de su basan evlerde mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Fotoğraf: Medeni Topaloğlu



26-Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te 12 Mayıs 2017 tarihinde bütünsel olarak taşınan Zeynel Bey Türbesi'nin ardından 12. yüzyıl ortalarında Artuklular tarafından yapılan tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma işlemine başlandı. Fotoğraf: Emrah Kızıl



27-Fotoğraf sanatçısı öğretmen Mehmet Özcan'ın ayakkabıları yırtık bir çocuğun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşmasıyla başlayan kampanyada, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kışlık bot toplandı. Ahmet Akbuğa



28- Beylikdüzü'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık hayvan düştüğü 5 metrelik çukurdan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Fotoğraf: Murat Ergin



29- Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray şampiyonluğu Türk Telekom Arena Stadı'nda kutladı.



30- Ölümden açlığa kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslüman, Cox's Bazaar Bölgesi'nde bulununan kamplarda kendilerine gelen yardım için saatlerce kuyruk bekliyor. Fotoğraf: İsmail Coşkun



31-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Akım Projesi'nin deniz bölümünün tamamlanması törenine katıldı. Fotoğraf: Murat Ergin



32-İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öptü. Fotoğraf: Ömer Çetin



33- Bangladeş'in başkenti Dakka'da her sabah binlerce kişi kayıklarla işe gitmek zorunda kalıyor. Sıcaktan bunalan kayıkçılar ise Buriganga Nehri kıyısında serinlemenin yollarını arıyor. Fotoğraf: İsmail Coşkun



34-Türk askerleri Karadeniz'de terör operasyonu yaparken zorlu şartlarda yapılan operasyon objektiflere böyle yansıdı. Fotoğraf: Resul Yanbul



35-Kartepe'den kar manzaraları objektiflere böyle yansıdı. Fotoğraf: Refik Fidan



36- UNESCO dünya kültür mirası listesinde yer alan Osmanlı ve İslam mimarisinin zirvesi Mimar Sinan'ın "Ustalık Eserim" dediği tarihi Selimiye Camii'nde kanlı ay. Fotoğraf: Koray Ustabaşı



37-Mersin'de seraların sular altında kaldığı anlar böyle görüntülendi. Fotoğraf: Koray Ünlü



38-Dünya'nın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde bulunan "Martı Adası" güzelliğiyle adeta büyülüyor. Fotoğraf: Hakan Okay



39-Kudüs'te duvarlarda bulunan graffitiler objektiflere yansıdı. Fotoğraf: Ahmet Faruk Sarıkoç



40-İstanbul Yeni Havalimanı havadan görüntülendi. Fotoğraf: Serdal Altıntepe



41- Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk çatısında inceleme yaptı. Fotoğraf: Murat Ergin



42-Samsun'da bir binanın 7. katı ve çatısı alev alev yandı, o anlar havadan görüntülendi. Fotoğraf: Muhammer Ay



43-Türkiye, Suriye'de kimyasal saldırıya maruz kalan masum insanlara kucak açmaya devam ediyor. Türk Kızılay'ı tarafından Azez'de kurulan çadır kamplara, 3 bin 500 sivil Suriyeli getirildi. Fotoğraf: Refik Fidan



44-Duma'daki kimyasal saldırıdan kurtarılan 3 bin 500 Suriye'li Türkiye'nin kurduğu Azez'deki yeni kamplara getirildi. Esad rejiminin önceki gün kimyasal bomba attığı Duma'da, hayatta kalmayı başaran çoğunluğu çocuk 3 bin 500 Suriyeli, Azez'de Kızılay tarafından kurulan çadır kampa yerleştiriliyor. Fotoğraf: Refik Fidan



45-Tokat'ta 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 147 seçmenin tamamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği köyde vatandaş sevinç yaşadı. Fotoğraf: Nurhan İçmez



46-Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz gücü donanma komutanlığı bünyesinde bulunan son teknoloji savaş gemileri, dev dalgaların arasında en zorlu görevleri başarı ile yerine getiriyor. Fotoğraf: Refik Fidan



47-Trabzon'da oynan Türkiye-Rusya maçına saha da ki konfetileri süpürge ile temizleyen kadın işçiler damga vurdu. Fotoğraf: Resul Yanbul



48-Uludağ Üniversitesi, 2017 yılında düzenlenen Avrupa Üniversitelerarası Spor Takımları Müsabakaları'nda en çok madalya toplayarak zirvede yer alan öğrencilerini ödüllendirdi. Fotoğraf: Samet Doğru". - İSTANBUL

