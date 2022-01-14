İHH Kadın Kolları Genel Başkanı Taşçı, Trabzon'da gönüllülerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı, Suriye'de bir neslin kaybolma tehlikesi bulunduğunu belirterek, "Bununla alakalı sadece insanların barınma, kışı geçirme ve karınlarını doyurma kısmıyla değil, aynı zamanda çocukların ve gençlerin eğitimleriyle de ilgileniyoruz." dedi.

İHH Trabzon Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte Trabzon Öğretmenevi'nde gönüllülerle bir araya gelen Taşçı, tüm illerde tamamen gönüllülerden oluşan ekiplerle insani yardım faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

İHH'nın mazlum coğrafyalara yaptığı projelerin desteklenmesini sağladıklarını aktaran Taşçı, "Bulunduğumuz şehirlerde İHH'nın çalışma yaptığı bölgelere yönelik yardım faaliyetlerini fonlamak üzere bazı çalışmalar yaparken, aynı zamanda bilinçlenme anlamında da faaliyet yürütüyoruz. Mazlum coğrafyaların gündemini taşıma ve halkımızın bu noktada duyarlılığını pekiştirmek maksadıyla çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Mazlum coğrafyalardaki çocukların eğitimine de önem verdiklerine dikkati çeken Taşçı, merhum Şule Yüksel Şenler'in adına Kuzey Makedonya'da 100 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu inşa edeceklerini anlattı.

"Suriye'ye yardım tırı göndereceğiz"

Taşçı, bugün özellikle Suriye'de kış şartlarında insanların bez çadırlarda yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kışı geçirebilmeleri açısından acil yardım ürünlerinden oluşan tırlar çıkarıyoruz. Kadın kollarımız bu noktada önemli bir sorumluluk yükleniyor. Afganistan'da malum yeni bir süreç var. Orada da uzun süren savaşlardan kaynaklı yoksulluk var. O tarafa da destek veriyoruz. Yemen'de, Arakan'da ve Gazze'de birçok projemiz var. Gönüllülerimizle yeniden motivasyon kazanmak ve bu projelere destek sağlayacak faaliyetleri yürütme noktasında da bilgi aktarmak üzere buradayız."

İHH olarak başlattıkları kampanyayla Suriye'ye tekrar yardım tırları göndereceklerini anlatan Taşçı, şöyle devam etti:

"Suriye'de bir neslin kaybolma tehlikesi söz konusu. Bununla alakalı sadece insanların barınma, kışı geçirme ve karınlarını doyurma kısmıyla değil, aynı zamanda çocukların ve gençlerin eğitimleriyle de ilgileniyoruz. Binlerce çocuğa bazen çadır, bazen prefabriklerde eğitim süreci gerçekleştiriyor İHH. Bu çocukların savaş ortamında yitip gitmemesi ve geleceğe taşınabilmesi için de önemli ölçüde eğitim çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Her şehirden acil yardım ihtiyaçlarına yönelik tırlar çıkartmak üzere tekrar kampanya başlattık."