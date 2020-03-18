İhracatçılar için 'kapalı sınır' uygulaması - Son Dakika
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İhracatçılar için 'kapalı sınır' uygulaması

6 saat önce

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçıların yararlanabileceği, koronavirüs nedeniyle sınırları kapatılan ülkelerle ilgili aplikasyon hazırladı.

İhracatçılar için 'kapalı sınır' uygulaması, System.String[]

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçıların yararlanabileceği, koronavirüs nedeniyle sınırları kapatılan ülkelerle ilgili aplikasyon hazırladı. Uygulamada üyeler, anlık olarak sınır kapılarındaki durumu görebiliyor.

BAİB tarafından, tüm dünyayı etkileyen ve 7 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan koronavirüs nedeniyle sınırları kapatılan ülkelerle ilgili aplikasyon hazırlandı. Salgınının yük ve yolcu taşımacılığına etkisini içeren uygulama, tüm cep telefonlarına ücretsiz indirilebiliyor. BAİB Başkanı Hakkı Bahar, uygulamada, koronavirüs salgınına dair güncel duyurular ve salgına karşı alınan önlemler kapsamında çeşitli ülkelerin gümrük kapılarında hayata geçirilen uygulamaların, interaktif harita şeklinde görülebildiğini anlattı.

TÜM ÜLKELERDE ANLIK DURUM

Dünyada bu virüsle beraber insanın şuurundaki paradigmaların değiştiğine dikkati çeken Hakkı Bahar, "Her gün elimizde, kontrolümüzün altında dediğimiz hiçbir şeyin kontrolümüzde olmadığını idrak etmemiz gereken zamanlara geldik. Çoğu kapı kapandı. İthalat ve ihracatta tüm sektörler için kapandı. BAİB olarak hazırladığımız aplikasyonla, üyelerimiz aplikasyona girdiği zaman hangi ülkede, anlık durum nedir online olarak görebilir" dedi.

'Globalleşme' diye dayatılan sanal gerçekliğin tamamen yanlış olduğunun idrak edildiği bir zamana gelindiğini dile getiren Bahar, "Bir ülkenin kendi temel ihtiyaçlarını mecbur üretmesi gerektiği, artık bizim vatandaşlık bilincimize oturmalıdır. Türkiye jeopolitik konumundan dolayı en şanslı ülke. Çünkü biz merkezdeyiz, her tarafa en yakın noktadayız. Önümüzdeki günlerde anlayacağız ki hem genç nüfusu ve üretken kadroları, hem coğrafi yapısıyla Türkiye son derece büyük bir üretim üssü haline gelecek" diye konuştu.

'AVRUPA İSTEDİĞİ KADAR KAPATSIN, YEMEK ZORUNDA'

Şu anda birçok ülkeye ihracatın devam ettiğini belirten Bahar, ağırlıklı Çin'e ihracatı yapılan doğaltaş sektörünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Batı Akdeniz'in toplam ihracatının yüzde 52'si doğaltaş ile yaş meyve ve sebze, geri kalan 23-24 adet katma değerli sektör, yüzde 48'ini teşkil ediyor. Çin kapandı, doğaltaş sekteye uğradı, elimizde Allah'tan yaş meyve sebze var. Yaş meyve sebzenin şöyle bir güzelliği var; Avrupa istediği kadar kendini kapatsın, yemek zorunda. Çünkü insan dediğimiz varlığın vücudunun en büyük lojistiği gıdadır. Altını, parayı yiyemezsiniz, sosyal medyadan edindiğiniz saçma sapan şuur kodlarını yiyemezsiniz. Siz yemek ve içmek zorundasınız, çünkü ölürsünüz. Sınır kapalı, biz de göndermiyoruz ürün, ne yiyecek, ne içecek."

UYGULAMADAN ÖRNEKLER

Uygulamada güncel duruma göre açık olan kara yolu sınır noktaları Çekya, Almanya, Slovakya, Litvanya, Ukrayna, Belarus, Rusya gibi ülkeler gözüküyor. Polonya için TIR sürücülerine lokasyon formlarını doldurması gerektiği, gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde 38 derecenin üstündeki sürücülerin direkt tıbbi muayenelere yönlendirileceği ve sürüşlerine devam edemeyeceği bildiriliyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron tarafından, 17 Mart saat 12.00'den sonra AB üyesi olmayan ve Schengen dışında kalan ülkelere sınırların kapatılacağı, AB ve AB dışı ülkeler arasında 30 gün seyahat yapılamayacağının açıklandığı bilgisi veriliyor.

TÜRKİYE NERELERE KAPILARINI KAPATTI

Türkiye açısından KKTC'ye gidişlerin kapandığı, İran- Türkiye sınırından araç geçişi yapılamadığı kaydediliyor. Irak- Türkiye sınırında araçların tampon bölgede sürücü veya römork değişikliği ile taşımaların gerçekleştiği aktarıldı. Ayrıca Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika İspanya, Fransa, Norveç, Danimarka, İsveç, İtalya, Çin, İran, Irak, Güney Kore, Japonya, Singapur, Hong-Kong, Tayland ülkelerinden gelen yabancı sürücülerin ülkeye girişine 14 gün süreyle izin verilmediği de bildirildi. Uygulamada, birçok ülkeyle ilgili alınan kararlar anlık olarak aplikasyona işleniyor.


Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:41 Kaynak: DHA

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