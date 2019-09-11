Son Dakika Haberleri: İİT, Netanyahu'nun "ilhak" açıklamasını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak
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İİT, Netanyahu'nun "ilhak" açıklamasını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

12 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor.

İİT, Netanyahu'nun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin "ilhak edileceği" yönündeki ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, bu girişimin Filistin halkının haklarına yeniden ve tehlikeli bir saldırı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin de "tarih belirtmeksizin" konunun görüşülmesi için İİT'nin Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağını bildirdi.

"Toplantıda, bu düşmanca tutuma karşı acil siyasi ve hukuki hamleler görüşülecek." ifadelerini kullanan Useymin, Netanyahu'nun hukuksuz açıklamalarının yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:06 Kaynak: AA
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