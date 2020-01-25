IKBY Başbakanı Barzani'den Çavuşoğlu'na başsağlığı mesajı - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefon ile arayarak Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle başsağlığı diledi.



IKBY Başbakanlık internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Barzani, Elazığ depremi dolayısıyla Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.



Barzani Çavuşoğlu'na ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlar için de geçmiş olsun dileklerini iletti.