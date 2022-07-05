İl Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında tarımsal eğitimin birlikte yürütülmesi için protokol imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasındaki törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, iki bakanlık arasında tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile laboratuvar hizmetleri alanında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması, tarım, gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik protokol imzalandığını belirtti.

Türkiye'nin coğrafi olarak avantajlı bir konumda yer aldığını ancak ekili alanların verimli kullanılmamasından ötürü avantajların dezavantaja dönüştüğünü aktaran Teltik, "Biz de bunu avantajlı hale dönüştürmek için iki müdürlük olarak tarım liselerimizle iş birliği içinde çalışarak birim alandan ne kadar verimli ürün alabiliriz, bunu artırmayı, birim alanda ekilebilir ürün çeşitliliğinin arttırılmasını, tarım ve hayvancılıkla ilgili öğrenci ve öğretmenlerimizin yeterliliklerini artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Büyüktuzhisar Mahallesi'nde 2018 yılında açılan 20 derslikli Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım alanında eğitim verildiğini anımsatan Teltik, 49 öğrencinin burada eğitim gördüğünü, 100 bin metrekare uygulama bahçesinde ekim yapıldığını, ilk kez aspir ekildiğini ve 5 ton aspir yağı üretmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bu okulun çok tanınmadığını ifade eden Teltik, "Burayı bitirince öğrencilerimiz yüksek öğrenime geçiş yapabiliyor. Ön lisans eğitimi alabiliyorlar. Liseyi bitirince de çeşitli alanlarda kalifiye eleman olarak işe başlayabiliyorlar." dedi.

Teltik, hayırsever Mehmet Altun'un da kente modern bir tarım lisesini kazandırmaya yönelik söz verdiğini de belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise kendisinin de Malatya Ziraat Meslek Lisesi mezunu olduğunu ifade etti.

Tarım liselerinin önemine dikkati çeken Şahin, "Sektör bu tür elemanlara ihtiyaç duyuyor. Gıda işletmelerimiz, tohum firmalarımız, et işletmelerimiz ara eleman arıyorlar. İnşallah kaliteli bir eğitim ve birliktelikle Türkiye'nin en önemli okullarından birinin Kayseri'de olacağını düşünüyorum." diye konuştu.