İletişim Başkanlığı Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında tarihi heyecanı yeniden yaşattı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında tarihi heyecanı yeniden yaşattı

İletişim Başkanlığı, Türk ve dünya denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Zaferi'nin 482. yıl dönümü heyecanını yaşatmak için bir dizi program ve projeye imza attı.

İletişim Başkanlığı, Türk ve dünya denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Zaferi'nin 482. yıl dönümü heyecanını yaşatmak için bir dizi program ve projeye imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı "Preveze Deniz Zaferi" adlı bir kitap hazırlanırken, tarihi muharebe İstanbul Haliç'te kurulan su perdesi platformunda hologram gösterisiyle canlandırıldı. Başkanlık, Türkiye'nin geçmişten bugüne "Mavi Vatan" mücadelesinin anlatıldığı marş ve klip ile bir dijital gerçeklik videosu da hazırladı.

1538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Muharebesi'nde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin Türk ve dünya denizcilik tarihi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve 482. yıl dönümünde bu şanlı zaferin heyecanını yeniden yaşatmak üzere İletişim Başkanlığı tarafından çeşitli program ve projeler hayata geçirildi. İletişim Başkanlığı, Barbaros Hayrettin Paşa anısına tarihin akışını değiştiren Preveze Deniz Zaferi'ni anlatan bir kitap hazırladı. Tarihi, askeri ve siyasi boyutlarıyla Preveze Deniz Zaferi'nin irdelendiği kitapta "Türk Deniz Hakimiyetinin Kronolojisi" ve "Meşhur Denizcilerimiz" bölümlerine yer verildi. Kitabın ön sözünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ön söz yazısında Akdeniz ve çevresinde yaşanan tarihsel güç mücadelesinin günümüze de yansımaları olduğunu ifade etti. Türklerin denizlerde köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadolu'yu yurt edindikten hemen sonra deniz hakimiyetinin önemini fark etmiş ve bunun için donanma kurma çalışmalarına başlamışız. Henüz 1082'de Sultan Süleyman Şah'ın İstanbul'u alma hazırlığı içerisinde bir donanma kurmaya başlaması bu açıdan dikkate değerdir. Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmed'in 1455 yılında Kasımpaşa'da İstanbul Tersanesi'ni (Tersane-i Amire) kurması ve bu tersanenin dünyanın en büyük tersanelerinden birisi olarak yabancı ülkelerin hayranlığını kazanması da gerçekten gurur vericidir. Medeniyetimiz, Turgut Reis, Kaptan-ı Derya Barbaros (Hızır) Hayreddin Paşa, Kılıç Ali Paşa gibi pek çok büyük denizciyi bünyesinden çıkarmış, bu büyük komutanlar sadece bu coğrafyaya değil, tüm dünyaya başarılarıyla nam salmışlardır. Yıldırım Bayezid, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde ecdadın kurduğu Tersane-i Amire ve diğer tersanelerle Osmanlı sadece kendi ana karasında değil, Karadeniz ve Akdeniz'in tamamında, Atlas Okyanusu, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu gibi bölgelerde de etkinlik göstermiştir. İşte Türkiye Cumhuriyeti, ecdattan kalan bu değerli mirası, tecrübeyi ve birikimi yaşatarak kendine güvenen, gücünün farkında ve tarihini doğru kavrayan bir geleceğe taşıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi kitabının özellikle gençlerin zihninde ve yüreğinde mutlaka bir tohum olacağını belirterek, "Kazandığı zaferlerle Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de büyük bir üstünlük kurmasını sağlayan ve ölümünden asırlar sonra bile tarihin en büyük denizcilerinden birisi olarak anılan Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın bir deniz dehası olarak elde ettiği galibiyetlerin ve tarihin akışını değiştiren Preveze Deniz Zaferi'nin yer aldığı bu kronolojik kaynağın gücünü tarihinden alan geleceğimize yön veren bir kaynak olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu vesileyle Türk denizcileri tarafından yüzyıllardır sürdürülen bir geleneği yüz yıllık bir aradan sonra tekrar başlattıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osmanlı donanmasının sefere çıkmadan önce büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın büyük usta Mimar Sinan tarafından yapılan türbesini çimavira selamlama geleneği, Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın ardından donanmamız tarafından ecdadımıza ve eserlerine saygımızın bir nişanesi olarak tekrar hayata geçirildi. Selam olsun şanlı tarihimize, selam olsun şanlı ecdadımıza" dedi.

PREVEZE ZAFERİ HALİÇ'TE CANLANDIRILDI

İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin üç boyutlu hologrom gösterisi ile canlandırıldığı görkemli bir çalışmaya da imza attı. İstanbul Haliç'te kurulan platformla "su perdesi" üzerine Preveze Zaferi'nin yansıtıldığı gösteri, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarında izleyici ile buluştu. Başkanlık, Preveze Deniz Zaferi ile ilgili bir dijital gerçeklik (VR) videosu da hazırladı. Söz konusu videoya "youtube.com/watch'v=VKPmPetU11w" adresinden erişilebiliyor.

"MAVİ VATAN" MÜCADELESİ MISRALARA DÖKÜLDÜ

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Preveze Deniz Zaferi marşı ve klibinde de Türkiye'nin geçmişten bugüne "Mavi Vatan" mücadelesi anlatıldı. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlere hakimiyetin önemini vurguladığı sözleriyle başlayan klipte Preveze Deniz Muharebesi canlandırılırken, Türkiye'nin "Mavi Vatan" faaliyetlerinden görüntülere de yer verildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" emriyle vurguladığı Akdeniz'in vatan savunmasındaki önemine işaret edilen klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından okunan Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri de yer aldı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ NEVZUHUR BİR DEVLET DEĞİLDİR"

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Preveze Deniz Zaferi temalı program ve projelere ilişkin açıklamasında, "Tarihi ve milli zaferlerimizi, önemli günlerimizi ve büyük şahsiyetlerimizi unutturmamaya özen gösteriyoruz. Şanlı zaferlerimizin anılması ve yaşatılması ile milletimiz hafızasını tazeleyip tarih bilincini diri tutarken, dünyaya da önemli bir mesaj verdiğimize inanıyoruz. Şu gerçek asla unutulmamalıdır; Türkiye Cumhuriyeti nevzuhur bir devlet değildir. Preveze Deniz Zaferi de bu hakikatin en önemli ispatlarındandır. Bunun gibi nice şanlı zaferlerle dolu tarihimizden devraldığımız büyük mirası güçlendirerek geleceğe taşımak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimize ruh veren değerleri iletişim, sanat ve teknolojinin imkanlarını kullanarak yenilikçi projelerle yeni nesillere aktarmayı sürdüreceğiz" dedi.

(İHA)

İletişim Başkanlığı Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında tarihi heyecanı yeniden yaşattı
İletişim Başkanlığı Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında tarihi heyecanı yeniden yaşattı
İletişim Başkanlığı Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında tarihi heyecanı yeniden yaşattı
İletişim Başkanlığı Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında tarihi heyecanı yeniden yaşattı
İletişim Başkanlığı Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında tarihi heyecanı yeniden yaşattı
İletişim Başkanlığı Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında tarihi heyecanı yeniden yaşattı
İletişim Başkanlığı Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında tarihi heyecanı yeniden yaşattı
İletişim Başkanlığı Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında tarihi heyecanı yeniden yaşattı
İletişim Başkanlığı Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında tarihi heyecanı yeniden yaşattı
İletişim Başkanlığı Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında tarihi heyecanı yeniden yaşattı

Denizcilik, Türkiye, Vatan, Türk, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 21:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İletişim Başkanlığı Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yılında tarihi heyecanı yeniden yaşattı - Son Dakika


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