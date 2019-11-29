Son Dakika Haberleri: ILO ekipleri "Hayata Fırsat Projesi" için Adana'da saha çalışması yaptı
Son Dakika Güncel ILO ekipleri 'Hayata Fırsat Projesi' için Adana'da saha çalışması yaptı - Son Dakika

ILO ekipleri "Hayata Fırsat Projesi" için Adana'da saha çalışması yaptı

7 saat önce

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temsilcileri, 9 ilde yürüttükleri "Hayata Fırsat Projesi" kapsamında, Adana'da saha çalışması gerçekleştirdi.

ILO ekipleri

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temsilcileri, 9 ilde yürüttükleri "Hayata Fırsat Projesi" kapsamında, Adana'da saha çalışması gerçekleştirdi.

Avrupa Birliğince finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve ILO Türkiye Ofisi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Adana'ya gelen ILO temsilcileri projeye yönelik çalışmaları inceledi.

Katılımcılar, kentteki bir deri ayakkabı firmasını ziyaret edip burada proje kapsamında çalışan Türk ve Suriyeliler hakkında iş yeri sahibinden bilgi aldı.

ILO İş Geliştirme Uzmanı Emre Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Adana'da bulunduklarını ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Dönmez, "Bu proje altında çok farklı aktivite var. Bunlardan birisi de Sosyal Güvenlik Kurumu ile uyguladığımız Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı." diye konuştu.

Dönmez, bu program kapsamında Suriyeliler ve Türk vatandaşlar için istihdam olanakları oluşturulduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"İşverenler bu işçileri istihdam ettiği zaman, çalışma izni ve harç bedellerinin karşılanması ve bununla beraber 6 ay boyunca SGK primlerinin işveren teşviki olarak ödenmesini içeren bir program uygulanıyor. Şu anda deri ayakkabı üretim tesisindeyiz. Burası da bu programdan faydalanmış firmalarımızdan biri. Bu kapsamda, 3 Suriyeli ve 3 Türk çalışanı için bu programdan yararlanmış bir firmadayız. Hem firma yetkilileri hem de program kapsamında istihdam edilmiş çalışanlarımızı gördük. Onların görüşlerini de dinledik."

ILO yetkilileri, proje kapsamında kentteki diğer firmaları da ziyaret edecek.

"Hayata Fırsat Projesi"

"Hayata Fırsat Projesi" kapsamında Avrupa Birliğinin 11,6 milyon avro katkısıyla "Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları" Projesi, Şubat 2018'den bu yana yürütülüyor.

Genel koordinasyonunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının üstlendiği proje, Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonla gerçekleştiriliyor.

Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahibi toplulukları ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmek ve dayanıklılıklarını artırmak amacıyla hayata geçirilen proje, Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Hatay'da uygulanıyor.

Projeyle, Suriyeliler ve Türklerin güvensiz koşullarda ve kayıt dışı çalıştırılmasının engellenmesi, şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü, Türkiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkan Zengin, Adana Demirspor'da
Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:26:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ILO ekipleri "Hayata Fırsat Projesi" için Adana'da saha çalışması yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]