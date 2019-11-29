ILO ekipleri

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temsilcileri, 9 ilde yürüttükleri "Hayata Fırsat Projesi" kapsamında, Adana'da saha çalışması gerçekleştirdi.

Avrupa Birliğince finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve ILO Türkiye Ofisi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Adana'ya gelen ILO temsilcileri projeye yönelik çalışmaları inceledi.

Katılımcılar, kentteki bir deri ayakkabı firmasını ziyaret edip burada proje kapsamında çalışan Türk ve Suriyeliler hakkında iş yeri sahibinden bilgi aldı.

ILO İş Geliştirme Uzmanı Emre Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Adana'da bulunduklarını ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Dönmez, "Bu proje altında çok farklı aktivite var. Bunlardan birisi de Sosyal Güvenlik Kurumu ile uyguladığımız Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı." diye konuştu.

Dönmez, bu program kapsamında Suriyeliler ve Türk vatandaşlar için istihdam olanakları oluşturulduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"İşverenler bu işçileri istihdam ettiği zaman, çalışma izni ve harç bedellerinin karşılanması ve bununla beraber 6 ay boyunca SGK primlerinin işveren teşviki olarak ödenmesini içeren bir program uygulanıyor. Şu anda deri ayakkabı üretim tesisindeyiz. Burası da bu programdan faydalanmış firmalarımızdan biri. Bu kapsamda, 3 Suriyeli ve 3 Türk çalışanı için bu programdan yararlanmış bir firmadayız. Hem firma yetkilileri hem de program kapsamında istihdam edilmiş çalışanlarımızı gördük. Onların görüşlerini de dinledik."

ILO yetkilileri, proje kapsamında kentteki diğer firmaları da ziyaret edecek.

"Hayata Fırsat Projesi"

"Hayata Fırsat Projesi" kapsamında Avrupa Birliğinin 11,6 milyon avro katkısıyla "Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları" Projesi, Şubat 2018'den bu yana yürütülüyor.

Genel koordinasyonunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının üstlendiği proje, Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonla gerçekleştiriliyor.

Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahibi toplulukları ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmek ve dayanıklılıklarını artırmak amacıyla hayata geçirilen proje, Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Hatay'da uygulanıyor.

Projeyle, Suriyeliler ve Türklerin güvensiz koşullarda ve kayıt dışı çalıştırılmasının engellenmesi, şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.