İlyas Yalçıntaş\'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp raporu, Yalçıntaş'ın ifadesinde sunduğu savunmayı boşa çıkardı.

KAN, İDRAR VE SAÇINDA THC TESPİT EDİLDİ

Kamu güvenliği ve toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu maddelere yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İlyas Yalçıntaş’ın biyolojik örnekleri laboratuvarlarda detaylı incelemeye alındı.

Yapılan analizler sonucunda, ünlü şarkıcının kan, idrar ve saç örneklerinde THC (esrar etken maddesi) tespit edildi. Hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına somut delil olarak eklendi.

"KEKİK VE HASSAS TERAZİ" SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Arama yapılan evinde ele geçirilen hassas teraziyi "spor diyeti için kullanıyorum" diyerek açıklayan Yalçıntaş, kavanozlardaki maddelerin ise annesinin köyden gönderdiği "kekik" olduğunu iddia etmişti.

Ancak laboratuvardan gelen kesin test sonuçları ve biyolojik örneklerde çıkan THC maddesiyle birlikte şarkıcının "kekik" savunması tamamen çökmüş oldu.

10 ŞÜPHELİNİN UYUŞTURUCU TESTİ DE POZİTİF

Öte yandan, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi veren diğer 10 şüphelinin de test sonuçları belli oldu. Söz konusu şüphelilerin tamamının test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Testleri pozitif çıkan isimler şöyle:

Akın Altan

Asude Mercan

Ayşenur Balcı

Buğra Balkaya

Büşra Tatar

Cenk Çöteli

Emre Avar

Hilal Zeynep Hedbe

Orhan Yıldız

Şefik Ömer Dolman

SILA'NIN TESTİ NEGATİF

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra salıverilen isimler arasında yer alan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun testi negatif çıktı.