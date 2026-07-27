İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

İlyas Yalçıntaş\'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın kan, idrar ve saç analiz sonuçları belli oldu. Evindeki maddeler için "Annemin gönderdiği kekik" savunmasını yapan ünlü şarkıcının biyolojik örneklerinde uyuşturucu etken maddesi THC tespit edildi. Raporla birlikte Yalçıntaş'ın savunması çöktü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp raporu, Yalçıntaş'ın ifadesinde sunduğu savunmayı boşa çıkardı.

KAN, İDRAR VE SAÇINDA THC TESPİT EDİLDİ 

Kamu güvenliği ve toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu maddelere yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İlyas Yalçıntaş’ın biyolojik örnekleri laboratuvarlarda detaylı incelemeye alındı.

İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Yapılan analizler sonucunda, ünlü şarkıcının kan, idrar ve saç örneklerinde THC (esrar etken maddesi) tespit edildi. Hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına somut delil olarak eklendi.

"KEKİK VE HASSAS TERAZİ" SAVUNMASI ÇÖKTÜ 

Arama yapılan evinde ele geçirilen hassas teraziyi "spor diyeti için kullanıyorum" diyerek açıklayan Yalçıntaş, kavanozlardaki maddelerin ise annesinin köyden gönderdiği "kekik" olduğunu iddia etmişti.

Ancak laboratuvardan gelen kesin test sonuçları ve biyolojik örneklerde çıkan THC maddesiyle birlikte şarkıcının "kekik" savunması tamamen çökmüş oldu. 

10 ŞÜPHELİNİN UYUŞTURUCU TESTİ DE POZİTİF

Öte yandan, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi veren diğer 10 şüphelinin de test sonuçları belli oldu. Söz konusu şüphelilerin tamamının test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. 

Testleri pozitif çıkan isimler şöyle:

Akın Altan

Asude Mercan

Ayşenur Balcı

Buğra Balkaya

Büşra Tatar

Cenk Çöteli

Emre Avar

Hilal Zeynep Hedbe

Orhan Yıldız

Şefik Ömer Dolman

SILA'NIN TESTİ NEGATİF

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra salıverilen isimler arasında yer alan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun testi negatif çıktı.

İlyas Yalçıntaş, Uyuşturucu, Magazin, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Uyuşturucu Operasyonu İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi Ameliyatta canlı çıkarıldı Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Putin’den Rus ordusuna ’karşılık verme’ emri Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri
CHP’de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti CHP'de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
8 yıldır sahibi bulunamayan uçak 10 Euro’dan açık artırmaya çıkarıldı 8 yıldır sahibi bulunamayan uçak 10 Euro'dan açık artırmaya çıkarıldı
Galatasaray’dan Jamal Musiala için resmi açıklama Galatasaray'dan Jamal Musiala için resmi açıklama
Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada
Denizde korkunç facia Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Denizde korkunç facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
CHP’nin kalesi İzmir’de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti’ye geçiyor CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti

19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:29
Trump’tan İran’a “askeri harekat“ tehdidi
Trump'tan İran'a "askeri harekat" tehdidi
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:13
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
16:13
Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece
Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece
16:00
Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı
Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı
15:55
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
15:43
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye’de Çiçeklerle karşılandılar
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye'de! Çiçeklerle karşılandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 20:03:56. #7.13#
SON DAKİKA: İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.