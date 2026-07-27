İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın kan, idrar ve saç analiz sonuçları belli oldu. Evindeki maddeler için "Annemin gönderdiği kekik" savunmasını yapan ünlü şarkıcının biyolojik örneklerinde uyuşturucu etken maddesi THC tespit edildi. Raporla birlikte Yalçıntaş'ın savunması çöktü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp raporu, Yalçıntaş'ın ifadesinde sunduğu savunmayı boşa çıkardı.
KAN, İDRAR VE SAÇINDA THC TESPİT EDİLDİ
Kamu güvenliği ve toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu maddelere yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İlyas Yalçıntaş’ın biyolojik örnekleri laboratuvarlarda detaylı incelemeye alındı.
Yapılan analizler sonucunda, ünlü şarkıcının kan, idrar ve saç örneklerinde THC (esrar etken maddesi) tespit edildi. Hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına somut delil olarak eklendi.
"KEKİK VE HASSAS TERAZİ" SAVUNMASI ÇÖKTÜ
Arama yapılan evinde ele geçirilen hassas teraziyi "spor diyeti için kullanıyorum" diyerek açıklayan Yalçıntaş, kavanozlardaki maddelerin ise annesinin köyden gönderdiği "kekik" olduğunu iddia etmişti.
Ancak laboratuvardan gelen kesin test sonuçları ve biyolojik örneklerde çıkan THC maddesiyle birlikte şarkıcının "kekik" savunması tamamen çökmüş oldu.
10 ŞÜPHELİNİN UYUŞTURUCU TESTİ DE POZİTİF
Öte yandan, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi veren diğer 10 şüphelinin de test sonuçları belli oldu. Söz konusu şüphelilerin tamamının test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
Testleri pozitif çıkan isimler şöyle:
Akın Altan
Asude Mercan
Ayşenur Balcı
Buğra Balkaya
Büşra Tatar
Cenk Çöteli
Emre Avar
Hilal Zeynep Hedbe
Orhan Yıldız
Şefik Ömer Dolman
SILA'NIN TESTİ NEGATİF
Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra salıverilen isimler arasında yer alan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun testi negatif çıktı.
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