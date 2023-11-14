 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İmam Mustafa Efe, Mekke'de gözaltına alınıp ayaklarından kelepçelendi! Sebebi pes dedirten cinsten - Son Dakika

İmam Mustafa Efe, Mekke'de gözaltına alınıp ayaklarından kelepçelendi! Sebebi pes dedirten cinsten

14.11.2023 00:40  - Güncelleme: 00:45

İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde görev yaparken tanınan imam Mustafa Efe, Mekke'de Gazze ve Filistin kelimelerini kullandığı için gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde bir dönem görev yapan ve çektiği videolarla büyük beğeni toplayan imam Mustafa Efe, Umre için gittiği Mekke'de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediği için gözaltına alındı.

MEKKE'DE YAŞADIĞI OLAY PES DEDİRTEN CİNSTEN

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını kedilere açan ve videolarıyla sosyal medyada beğeni toplayan imam Mustafa Efe'nin, Umre ziyareti için gittiği Mekke'de başına skandal bir olay geldi.

İmam Mustafa Efe, Mekke'de 'Filistin' ve 'Gazze' dediği için gözaltına alınıp ayaklarından kelepçelendi

FİLİSTİN VE GAZZE KELİMELERİNİ SÖYLEDİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINDI

İmam Mustafa Efe, Kabe'de Gazze ve Filistin kelimelerini kullandığı için gözaltına alındığını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından kısa bir video paylaşan Efe "Şu an Mekke'de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediğimiz için gözaltındayız. Video bu kadar." ifadelerini kullandı.

İmam Mustafa Efe, Mekke'de 'Filistin' ve 'Gazze' dediği için gözaltına alınıp ayaklarından kelepçelendi

AYAKLARINDAN KELEPÇELENDİ

Öte yandan imam Efe, yayınladığı videodan sonra ayaklarının kelepçelenmiş haldeki fotoğrafını da paylaştı.

İmam Mustafa Efe, Mekke'de 'Filistin' ve 'Gazze' dediği için gözaltına alınıp ayaklarından kelepçelendi

HAFIZ VE İMAM MUSTAFA EFE KİMDİR?

Hafız Mustafa Efe Afyon'un Bolvadin ilçesinde dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul Fatih Oruçgazi İlköğretim Okulu'nda ilkokul eğtimini tamamladı. Ortaokulu tamamladıktan sonra Üsküdar İHL'ye başladı ve oradan mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. İmam Efe, Üsküdar'da bir dönem görev yaptığı Aziz Mahmûd Hüdâyi Camisi'nde kedilerle çektiği videolarda tanınmıştı.

İmam Mustafa Efe, Mekke'de 'Filistin' ve 'Gazze' dediği için gözaltına alınıp ayaklarından kelepçelendi
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk

Mustafa Efe, Filistin, Gazze, Mekke, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İmam Mustafa Efe, Mekke'de gözaltına alınıp ayaklarından kelepçelendi! Sebebi pes dedirten cinsten - Son Dakika


Son Dakika
00:40 İmam Mustafa Efe, Mekke'de gözaltına alınıp ayaklarından kelepçelendi! Sebebi pes dedirten cinsten
00:24 4 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
23:49 İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına roket saldırıları düzenledi
23:39 İzlanda'da sismik hareketlilik devam ediyor: Birçok yolda yarık oluştu
23:24 Korkunç cinayet! Eve gelen adam, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı
23:20 İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
22:55 Milas'ta Türk bayrağının 10 Kasım'dan sonra hala göndere çekilmemesi tepki çekti
22:44 Hamas: Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız
22:25 İsrail askerleri Gazze'deki parlamento binasını işgal etti
21:44 İsrail Meclisi, İsrailli olmayanları terörist ilan etme yetkisi veren yasayı onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2023 01:37:21. #1.12#
SON DAKİKA: İmam Mustafa Efe, Mekke'de gözaltına alınıp ayaklarından kelepçelendi! Sebebi pes dedirten cinsten - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement