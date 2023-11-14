İmam Mustafa Efe, Mekke'de gözaltına alınıp ayaklarından kelepçelendi! Sebebi pes dedirten cinsten

İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde bir dönem görev yapan ve çektiği videolarla büyük beğeni toplayan imam Mustafa Efe, Umre için gittiği Mekke'de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediği için gözaltına alındı.
Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını kedilere açan ve videolarıyla sosyal medyada beğeni toplayan imam Mustafa Efe'nin, Umre ziyareti için gittiği Mekke'de başına skandal bir olay geldi.
İmam Mustafa Efe, Kabe'de Gazze ve Filistin kelimelerini kullandığı için gözaltına alındığını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından kısa bir video paylaşan Efe "Şu an Mekke'de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediğimiz için gözaltındayız. Video bu kadar." ifadelerini kullandı.
Öte yandan imam Efe, yayınladığı videodan sonra ayaklarının kelepçelenmiş haldeki fotoğrafını da paylaştı.
Hafız Mustafa Efe Afyon'un Bolvadin ilçesinde dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul Fatih Oruçgazi İlköğretim Okulu'nda ilkokul eğtimini tamamladı. Ortaokulu tamamladıktan sonra Üsküdar İHL'ye başladı ve oradan mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. İmam Efe, Üsküdar'da bir dönem görev yaptığı Aziz Mahmûd Hüdâyi Camisi'nde kedilerle çektiği videolarda tanınmıştı.
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