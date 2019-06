İmamoğlu Trabzon'da bayramlaşma törenine katıldı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Yola çıktığımız ilk günden itibaren milletimize, insanlarımıza hep güzel şeyler söylemek istedim çünkü milletimizin güzel şeylere ihtiyacı var." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon'a gelen İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi.

Parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap ederek bayramlarını kutlayan İmamoğlu, "Bu şehrin, çocuğu evladı olarak sizi mahcup etmeme adına yol yürüyeceğime, ahlaklı, anlamlı ve idealist bu güzel milletin, Türk milletinin kıymetli bir evladı olarak yol yürüyeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, Trabzon'dan ve çevre illerden gelen vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, burada geçen çocukluk ve gençlik yıllarını anlattı.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da bir süreç yaşadım. İstanbul'da 4 milyon 180 bine yakın oy almış bir kardeşiniz olarak seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım ama demokrasiye sıkıntı verdiler. Bir avuç insan Türkiye'nin demokrasi sürecine sıkıntı verdi. Hep beraber tamir edeceğiz. Hep beraber bu süreci tamir edeceğiz çünkü bizim milletimiz, hemşehrilerimiz, insanımız Cumhuriyet'e, demokrasiye, özgürlüğe alışmış insanlardır. Çünkü bizim insanlarımız her zaman yüreğinde 'tam bağımsız Türkiye' diyen insanlardır."

"Tüm hemşehrilerimin desteğine ihtiyacımız var"

"Bu süreci biz tedavi ederken bazıları kötü sözler kullanıyor olabilirler." diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu saatten sonra yapacağımız işe bakıyoruz. Bir avuç insanın yaptığı bu yanlıştan milletimizi kurtarmak istiyoruz çünkü ne yazık ki ilerleyen yıllardaki her seçimin tartışmalı hale geleceği bir sürecin arifesindeyiz. Dolayısıyla ben kendimi bu yolda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin seçiminde yeniden seçileceğini bilen bir kardeşiniz olarak yeniden şunu hatırlatmak istiyorum aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Dolayısıyla burada bulunan tüm hemşehrilerimin desteğine ihtiyacımız var."

İmamoğlu, vatandaşlardan dua ve İstanbul'daki yakınlarıyla konuşmalarını da isteyerek, "İptal nedenini ramazan ayının başında açıklayan insanlar, ramazan ayının sonunda yine o bir avuç insan, iptal nedeninin anlamsız olduğunu açıkladılar. Dolayısıyla her yerde diyorum ki Allah aşkına bu milletin ekmekten, sudan, havadan daha çok ihtiyacı hak, hukuk ve adalet." şeklinde konuştu.

"Her şey çok güzel olacak" ifadesini kullanan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Seçildiğimiz gün itibariyle 18 gün görevde kaldım.18 gün içinde Türkiye'ye ve İstanbul'umuza çok güzel mesajlar verdik. Halkını düşünen, insanını düşünen, gencini, yaşlısını, emeklisini düşünen bir anlayış ortaya koyduk ve 18 günde yaptığımız hizmetlerle bile insanlarımızın gönlünde taht kurduk. Ne mutlu bana. Tabii bu 18 gün milletimizi mutlu ederken birilerinin de aklını başından aldı. Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o insanları, o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim çünkü o kadar güzel hizmetler yapacağım. Göreceksiniz İstanbul halkı o kadar mutlu olacaklar ki şaşıracaklar."

Ekonomiye yönelik değerlendirmede bulunan İmamoğlu, kendisini hedef alan sözleri eleştirdi.

İmamoğlu'na, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP İl Başkanı Güzide Uzun, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli ile diğer ilgililer eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

