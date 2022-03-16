IMF: Savaş küresel ekonomik düzeni temelden değiştirebilir - Son Dakika
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IMF: Savaş küresel ekonomik düzeni temelden değiştirebilir

16.03.2022 13:28
IMF: Savaş küresel ekonomik düzeni temelden değiştirebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya'nın Ukrayna işgalinin uzun vadede küresel ekonomik düzeni değiştirebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya'nın Ukrayna işgalinin uzun vadede küresel ekonomik düzeni değiştirebileceği uyarısında bulundu.Uluslararası Para Fonu (IMF) Rusya'nın Ukrayna işgalinin bütün bir küresel ekonomiyi etkileyeceği, ekonomik büyümeye yavaşlatıp enflasyonu artıracağı uyarısında bulundu. IMF'nin internet sayfasında yayınlanan açıklamada, savaşın "uzun vadede küresel ekonomik düzeni temel olarak yeniden şekillendirebileceği" belirtildi.

Açıklamada, "Büyümeye zarar verecek ve fiyatları artıracak olan çatışma, küresel ekonomiye büyük bir darbe" değerlendirmesinde bulunuldu.

IMF, savaşın insani acıları ve tarihi bir zorunlu göçü tetiklemesinin yanı sıra, gıda ve enerji fiyatlarını artırdığını, Ukrayna'ya komşu ülkelerde ticareti sekteye uğratarak tedarik zincirinde ve para transferinde tıkanmalara neden olduğunu kaydetti. Kuruluş, savaşın bir diğer olumsuz yansımasının da iş dünyasındaki özgüveni aşındırması ve yatırımcılarda belirsizliği tetiklemesi olduğuna dikkat çekti. Bu durumun varlık fiyatlarının düşmesine neden olacağı ve mevcut pazarlardan sermaye çıkışına yol açabileceği belirtildi.

Kıtlık tehlikesi artacak

IMF, savaşın Afrika'da ve Orta Doğu'da Mısır gibi buğday ithalatlarının önemli bir kısmını Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştiren ülkelerde gıda sıkıntısını artırabileceği uyarısında da bulundu. Ayrıca kötüleşen mali koşulların bu ülkelerden sermaye çıkışına neden olabileceği belirtildi.

Ukrayna ve Rusya'da derin resesyonlar yaşanabileceğini belirten IMF, Avrupa'nın da doğal gaz ihracatında ve tedarik zincirinde görülecek tıkanıklıklarla bu durumdan etkilenebileceğine işaret etti.

Açıklamada, Kafkasya ve Orta Asya'da yer alan ve Rusya'yla yakın ticari bağları ve Moskova'ya bağlı ödeme sistemleri olan ülkelerin yaşanacak resesyondan daha fazla etkileneceği kaydedildi. Asya'da ise en çarpıcı etkinin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, Hindistan ve bazı Pasifik ada ülkelerinde petrol ihraç edenler arasında görüleceği belirtilirken, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde yeni yakıt sübvansiyonlarının olumsuz etkileri azaltabileceği kaydedildi.

Küresel ekonomik büyüme tahmini aşağı çekilebilir

IMF yetkilileri, 2022'de daha önce öngördüğü yüzde 4,4'lük küresel ekonomik büyüme tahmininin de aşağı çekilebileceğini ifade etti. Bölgesel büyümede de benzer bir düşüş beklentisinin açıklanabileceği belirtiliyor. Örgüt, güncellenen öngörülerini 19 Nisan'da duyuracak.

Reuters/SÖ,EC

(c)

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IMF'den Ukrayna ekonomisi için 'derin resesyon' beklentisi IMF'den Ukrayna ekonomisi için 'derin resesyon' beklentisi Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti

Uluslararası Para Fonu, Ukrayna, Rusya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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