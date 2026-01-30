İnci Taneleri'nde Azem'in Gizemi Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

İnci Taneleri'nde Azem'in Gizemi Çözüldü

İnci Taneleri\'nde Azem\'in Gizemi Çözüldü
30.01.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnci Taneleri'nde Azem'in kayboluşu ve Aleyna'nın ölümü, tansiyonu zirveye taşıdı.

KANAL D'nin üçüncü sezonuyla ekrana gelen İnci Taneleri, aksiyon ve duygu yüklü bölümüyle izleyiciyi nefessiz bıraktı. Günlerdir kayıp ilanlarıyla aranan Azem'in akıbeti bu bölümde netlik kazanırken, dizide tansiyon zirve yaptı.

AZEM'İN KAYBOLUŞU HERKESİ YIKTI

İzleyicinin merakla beklediği İnci Taneleri, heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Azem'in aile yemekleri öncesi bir anda ortadan kaybolması herkesi şoke etti. Uzun süredir kendisinden haber alınamaması, kaçırılmış olabileceği şüphesini doğurdu. İzzet, Azem'in odasından bilgisayarıyla birlikte bazı eşyalarının da çalındığını fark etti. Otelde krize giren Nehir ise hastanede tedavi altına alındı.

ALEYNA ÖLDÜ

Herkesi sarsan bir başka gelişme de Aleyna'nın ölüm haberi oldu. Haberi alan Necmi büyük bir yıkım yaşadı. Azem'den haber alamayan İzzet ve Zerre sokaklara kayıp ilanları astı. Polis ise Azem'in telefonunun ormanda parçalanmış halde bulunduğunu bildirdi. Bu sarsıcı haber, Azem'in ölmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

CİHAN VE NUSRET, REYYAZ'A MEYDAN OKUDU

Talip'i şüpheli gören Cihan bu kez onun peşine düştü. Fabrikadaki haklarını isteyen Cihan ve Nusret, Reyyaz'ın fabrikaya ortak olduğunu öğrendi. O gece Reyyaz'ın mekanlarına baskın düzenleyen Cihan, Nusret, Necmi ve Berzan yeni bir savaşın fitilini ateşledi.

FERDA'NIN ÇARESİZ BEKLEYİŞİ

Ferda çaresiz şekilde hastaneye yattı. Süre giderek daralınca Ferda'nın eşi, Nergis ve Kasım'a ulaştı. Nergis bir kez daha şansını denedi ve Cihan'la konuştu. Belki de babasının vasiyetini yerine getireceğini düşünen Cihan, iliğini vermeyi kabul etti.

AZEM PİRAYE'NİN EVİNDE

Dizinin bölüm finalinde büyük heyecan yaşandı. Dört bir koldan aranan Azem'in, Piraye'nin evinde olduğu ortaya çıktı.

BKM imzalı İnci Taneleri yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

İnci Taneleri, Televizyon, Magazin, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Magazin İnci Taneleri'nde Azem'in Gizemi Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
Fenerbahçe’de ’’Karim Benzema’’ sesleri Fenerbahçe'de ''Karim Benzema'' sesleri
Destici’den DEM Parti’nin saç örme akımına tepki: Bozkurt’un yelesidir, çakalın oyuncağı olamaz Destici'den DEM Parti'nin saç örme akımına tepki: Bozkurt'un yelesidir, çakalın oyuncağı olamaz

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:28
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:49:37. #7.11#
SON DAKİKA: İnci Taneleri'nde Azem'in Gizemi Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.