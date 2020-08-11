İnegölspor'da yeni başkan Kani Ademoğlu

TFF 2'nci Lig ekibi İnegölspor'un olağan kongresi yoğun katılımla gerçekleşti. Kongrede Kemal Aydın ile yarışan Kani Ademoğlu, seçimi kazanarak kulübün yeni başkanı oldu.

Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi'nde pandemi kuralları çerçevesinde yapılan kongreye, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdan, STK temsilcileri ve çok sayıda İnegölsporlu katıldı. Yapılan oylama sonucunda Kani Ademoğlu 154, Kemal Aydın ise 106 oy aldı. İki oy ise geçersiz sayıldı.