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Son Dakika Güncel INFLOW Global Summit İstanbul'da gerçekleşecek

INFLOW Global Summit İstanbul'da gerçekleşecek

1 saat önce

INFLOW Global Summit, 21-24 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul'da Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'da gerçekleşecek.

INFLOW Global Summit İstanbul'da gerçekleşecek, System.String[]

INFLOW Global Summit, 21-24 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul'da Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'da gerçekleşecek.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, INFLOW tarafından düzenlenen ve yüksek etkileşime sahip sosyal medya hesapları olan 80 yabancı influencer'ın bir araya geleceği INFLOW Global Summit, 21-24 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul'da Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'da gerçekleşecek.

Bu yıl ayrıca zirve sonrasında, katılımcılarla 24-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara- Kapadokya, Trabzon- Rize, Gaziantep- Şanlıurfa gezi etkinlikleri yapılacak.

Paneller ve açılış konuşmalarıyla desteklenen zirve ile Influencerlar, hem influencer pazarlaması ve sektör dinamikleri adına oldukça kapsamlı bilgilere erişecek, hem de İstanbul'un ve Türkiye'nin değer ve güzelliklerini dünyaya tanıtma fırsatı bulacak.

Amerika, Rusya, Almanya, Hindistan, İsveç, Danimarka, İtalya, Lübnan, Hırvatistan, Ukrayna, Avusturya, İspanya ve Kanada'nın aralarında bulunduğu 26 farklı ülke ve 11 farklı sektörden 80'i aşkın influencer'ın katılacağı etkinliğe, 100'ü aşkın yerli influencer katılım sağlayacaktır. Bu sayede INFLOW, yaklaşık 200 influencer aracılığı ile bu yıl da Türkiye'yi dünyaya tanıtmaya devam edecek.

Four Seasons Hotel, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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