ING All-Star 2020'ye doğru - Son Dakika
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ING All-Star 2020'ye doğru

6 saat önce

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All-Star 2020'de karşılaşacak kırmızı ve beyaz takımlarda forma giyecek oyuncular belli oldu.

ING All-Star 2020'ye doğru, System.String[]

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All- Star 2020'de karşılaşacak kırmızı ve beyaz takımlarda forma giyecek oyuncular belli oldu.

Anadolu Efes'ten Shane Larkin ile Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo, organizasyonun yayıncı kuruluşu A Spor'da katıldıkları programda, kaptanlıklarını üstlenecekleri takımların kadrolarını oluşturdu.

Shane Larkin, kaptanlığını yapacağı kırmızı takıma Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Zachary Auguste, Yiğit Arslan (Galatasaray Doğa Sigorta), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol), Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Andrew Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Berk Uğurlu'yu (TOFAŞ) seçti.

Nando de Colo ise kaptanı olacağı beyaz takıma Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Amath M'Baye (Pınar Karşıyaka), Moustapha Fall (Türk Telekom), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Devin Willams (TOFAŞ), Robert Golden (Bahçeşehir Koleji), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Doğuş Özdemiroğlu'nu (Darüşşafaka Tekfen) aldı.

ING All-Star 2020'de kırmızı takımın başantrenörlüğünü Anadolu Efes'ten Ergin Ataman, beyaz takımın başantrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca üstlenecek.

Anadolu Efes, Star, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:10 Kaynak: AA
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