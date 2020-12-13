İngiltere Başkanı Johnson, halktan anlaşmasız Brexit'e hazır olmasını istedi - Son Dakika

İngiltere Başkanı Johnson, halktan anlaşmasız Brexit'e hazır olmasını istedi

13.12.2020 18:47
İngiltere Başkanı Johnson, halktan anlaşmasız Brexit'e hazır olmasını istedi, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret anlaşması müzakerelerinde bir uzlaşıya varamadığını belirterek, bu nedenle halkın 31 Aralık'ta anlaşmasız bir ayrılığa hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret anlaşması müzakerelerinde bir uzlaşıya varamadığını belirterek, bu nedenle halkın 31 Aralık'ta anlaşmasız bir ayrılığa hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Johnson, bugün süresi dolan AB ile yürütülen müzakerelerin uzatılması kararının ardından bir açıklama yaptı.

Bazı önemli konularda anlaşmaya varmaya hala çok uzak olduklarını kaydeden Johnson, "Ancak hayatın olduğu yerde umut varsa neler yapabileceğimizi görmek için konuşmaya devam edeceğiz. İngiltere kesinlikle konuşuyor. Şimdi tekrar etmem gereken en olası şey, elbette Dünya Ticaret Örgütü şartlarında, Avustralya şartlarında bir ayrılık için hazırlanmamız gerektiğidir." dedi.

Konuşmaktan ve ilerleme kaydetmekten her zaman mutluluk duyacaklarını vurgulayan Johnson, AB'nin de bunu istemesi durumunda bir anlaşmaya varılabileceğini ancak temel konularda ihtilafın sürdüğünü ifade etti.

Sık sık Dünya Ticaret Örgütü koşullarında bir ayrılığa hazırlanmaları gerektiğini yineleyen Johnson, "Varmak istediğimiz yer burası değil ama böyle bir çözüm gerekiyorsa İngiltere buna fazlasıyla hazırlıklı." ifadesine yer verdi.

Johnson, İngiltere'nin denemeye devam etmesi gerektiğini ve bunu tüm samimiyetleriyle yapacaklarını ancak ülkenin kendi yasalarını ve balıkçılığını kontrol edebilme hakkından ödün veremeyeceklerini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Johnson ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ???????müzakerelerin 13 Aralık pazar gününe kadar sürdürülmesinde anlaşmış ve bu tarihte kesin bir karar alınacağı açıklanmıştı.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Avrupa Birliği, İngiltere, Brexit, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başkanı Johnson, halktan anlaşmasız Brexit'e hazır olmasını istedi - Son Dakika


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