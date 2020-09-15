İngiltere'de AB'nin tepki gösterdiği İç Piyasalar Yasa Tasarısı ilk oylamayı geçti - Son Dakika

İngiltere'de AB'nin tepki gösterdiği İç Piyasalar Yasa Tasarısı ilk oylamayı geçti

İngiltere'de hükümetin, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit Anlaşması'nı tek taraflı değiştirecek "İç Piyasalar Yasa Tasarısı" parlamentodaki ilk oylamayı geçti.

İngiltere'de AB'nin tepki gösterdiği İç Piyasalar Yasa Tasarısı ilk oylamayı geçti, System.String[]

İngiltere'de hükümetin, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit Anlaşması'nı tek taraflı değiştirecek "İç Piyasalar Yasa Tasarısı" parlamentodaki ilk oylamayı geçti.

Tüm gün süren görüşmelerin ardından yasa tasarısı, 263'e karşı 340 oyla kabul edildi.

Uygulama gereği, tasarının cuma gününe görüşülmesine devam edilecek. Bu süreçte, verilecek değişiklik önergeleri oylanacak, olası değişikliklerin ardından tasarı yeniden oylamaya sunulacak.

Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekillerin de tepki gösterdiği tasarı için çok sayıda değişiklik önergesi verilmesi bekleniyor.

Bunlar arasında Muhafazakar Parti'den Bob Neill'in, bakanların Brexit Anlaşmasını ihlal eden yetkilileri kullanmadan önce parlamentodan onay almasını öngören bir önerge de bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tasarının AB'nin Birleşik Krallık'ı "parçalama gücüne" karşı sigorta olduğunu belirterek, "Tasarı, İngiltere'nin egemenliği ve bütünlüğüne önem veren herkes tarafından memnuniyetle karşılanmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tartışmalı tasarı

Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda arasındaki serbest ticaretin aksamadan sürdürülmesini öngören tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyor.

Geçen sene varılan Brexit Anlaşması'na göre, İngiltere AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle gümrük birliği içinde kalmayı sürdürecek.

İki taraf arasında bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda, AB Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında gıda nakliyatına engel getirebilecek.

AB, ay sonuna kadar süre vermişti

AB, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Brandon Lewis'in tasarının "uluslararası hukuku sınırlı bir şekilde ihlal ettiğini" söylediği düzenlemenin geri çekilmesini istiyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Londra'ya ay sonuna kadar süre vermiş, aksi halde Avrupa Adalet Divanına gidecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere, 31 Ocak'ta AB'den ayrılmıştı.

Taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş, ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti.

31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

Avrupa Birliği, Yasa Tasarısı, İngiltere, Brexit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 01:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de AB'nin tepki gösterdiği İç Piyasalar Yasa Tasarısı ilk oylamayı geçti - Son Dakika

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