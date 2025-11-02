İngiltere'de Bıçaklı Saldırı: 10 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İngiltere'de Bıçaklı Saldırı: 10 Yaralı

İngiltere\'de Bıçaklı Saldırı: 10 Yaralı
02.11.2025 06:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Huntingdon'daki bir tren bıçaklı saldırıya uğradı; 9'u ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralandı.

İngiltere'nin Huntingdon bölgesindeki bir trende bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.İngiltere Ulaşım Polisi'nden yapılan açıklamaya göre; olay Doncaster şehrinden Londra King's Cross bölgesine giden bir trende yerel saatle 19: 42 sıralarında meydana geldi.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu'na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti. İlk belirlemelere göre 9'u ağır en az 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadele Polisi'nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İngiltere Ulaşım Polisi Şefi Chris Casey, olayı "şok edici bir vaka" olarak nitelendirerek, "Ne olduğunu tespit etmek için acil soruşturma yürütüyoruz. Bu erken aşamada olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapmak uygun olmaz" açıklamasında bulundu.

Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

"DERİN ENDİŞE VERİCİ"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada olayı "derin endişe verici" olarak tanımladı. Starmer, "Saldırıdan etkilenen herkesin yanındayım. Acil durum ekiplerine müdahaleleri için teşekkür ediyorum" dedi. İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise saldırıdan "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

İngiltere, 3-sayfa, Dünya, Polis, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Bıçaklı Saldırı: 10 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süre sona erdi 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi
Kız öğrenci yurdunda bıçaklı kavga: 1 yaralı Kız öğrenci yurdunda bıçaklı kavga: 1 yaralı
İYİ Partili Usta’nın Numan Kurtulmuş’a yönelik sözlerine tepki yağdı İYİ Partili Usta'nın Numan Kurtulmuş'a yönelik sözlerine tepki yağdı
Eylem planı resmen açıklandı İşte yasa dışı bahisi önlemek için atılacak adımlar Eylem planı resmen açıklandı! İşte yasa dışı bahisi önlemek için atılacak adımlar
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları 5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

00:27
Trump Nijerya’yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz
23:25
İran’da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı
22:59
Okan Buruk’tan uzatma tepkisi: Türk hakemleri bayılıyor
Okan Buruk'tan uzatma tepkisi: Türk hakemleri bayılıyor
21:59
Dünyanın en güçlü liderlerinden Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
20:37
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
19:59
4 kişiye mezar oldu İşte Türkiye’yi yasa boğan facianın iki nedeni
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2025 07:47:45. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Bıçaklı Saldırı: 10 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.