İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 60 bini aştı - Son Dakika

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 414 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 60 bin 113'e yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 879 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 674 bin 134'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 614 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının da 60 bin 113'e yükseldiği bildirildi.

COVİD-19 AŞI SEVKİYATI BAŞLADI

İngiltere'de dün dünyada bir ilk olarak Pfizer ve BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısının Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından onaylanmasının ardından aşıların İngiltere'ye sevkiyatı başladı. Yüzde 95 etkinlik gösteren aşıdan 40 milyon doz sipariş eden İngiltere'de önümüzdeki haftadan itibaren aşı uygulamasının başlaması bekleniyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson aşının kullanımına yönelik olarak yaptığı açıklamada, "İlk önce bakım evlerine giden personellere aşı yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta İngiltere'de Covid-19 aşısının dağıtımının kontrol edilebilmesi için hükümete aşıdan sorumlu bakan atandı. Covid-19 Aşı Dağıtım Bakanı olarak atanan Nadhim Zahawi, aşının dağıtırım süreciyle ilgilenirken, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'a dağıtımla ile ilgili rapor verecek.

(İHA)