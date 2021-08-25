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İnsanoğlu Dünya'ya 130 Bin Yıl Önce Yayıldı - Son Dakika

İnsanoğlu Dünya'ya 130 Bin Yıl Önce Yayıldı

25.08.2021 08:32
İnsanoğlu Dünya'ya 130 Bin Yıl Önce Yayıldı, System.String[]

İlk insan... Adem, Havva hikayesi... Biz, Spacemag Türkiye olarak bu konulara girmeyeceğiz.

İlk insan… Adem, Havva hikayesi… Biz, Spacemag Türkiye olarak bu konulara girmeyeceğiz. Biz Neandertal'den bugünkü insana geçişten sonra "iki ayaklı" insanın Dünya'ya nereden nasıl yayıldığını yazacağız.

14 milyar yaşındaki kainatı düşünürseniz, bugünkü insanoğlunun ilk ataları bundan sadece 130 bin yıl önce ortalarda geziyordu.

Yani evreni 24 saati gösteren bir saat olarak düşünürseniz, insanoğlu bunun sadece 1 saniyesini oluşturuyor. Onun için "kendinizi de çok ciddiye almayın."

Neyse konu dağılmadan ilk insan göçleri konusuna dönelim…

130 BİN YIL ÖNCE: Afrika'nın güneyi… Bugünkü Botswana ülkesi… İlk insanlar Afrika'nın kuzeyine doğru harekete geçtiler.

110 BİN YIL ÖNCE: Aynı bölgedeki bir grup insan, Afrika'nın kuzeyine çıkan insanların aksine güneye bugünkü Cape Town'a yürüdüler.

MERAKLI İNSAN YENİYİ ARAMIŞ

120 BİN İLA 90 BİN YIL ÖNCE: Botswana'dan hareket eden insanlar, Arap Yarımadası'na kadar ulaştı. Hazar Denizi kıyılarına kadar gitti. Bugünkü Suudi Arabistan'dan Azerbaycan'a kadar geniş bir coğrafyada yaşadılar.

50 BİN YIL ÖNCE: İnsanoğlu meraklı… İnsanoğlu azimli… Durmadı. Uçsuz bucaksız toprakları, ufku gören insanlar bu kez doğuya yol aldı… Güney Doğu Asya'yı keşfetti, arada deniz olsa da yine durmadı. Bugünkü Endonezya'ya ve Avustralya'ya ulaştı.

45 BİN YIL ÖNCE: Doğu'ya giden olur da Batı "öksüz mü kalsın?" Arap Yarımadası'ndan hareket eden insanların bir bölümü de bugünkü Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçti.

20 BİN YIL ÖNCE: İnsanlar 50 bin yıl önce doğuya hareket ederken, kuşkusuz sadece doğuyu hedeflemedi. Bir grup da bugünkü Moğolistan'a ulaştıktan sonra doğuya devam edenlere karşı kuzeydoğuya hareket etti. İyi de ettiler… Bugünkü Bering Boğazı'nı keşfettiler.

15 BİN YIL ÖNCE: İnsanın Bering Boğazı'nı geçmesi, Rusya'dan bugünkü Alaska'ya inmesi, oradan da bugünkü Kanada derken, ABD ve Amerika kıtasının diğer noktalarını keşfi 5 bin yıl sürdü.

İnsanoğlu Dünya'ya 130 Bin Yıl Önce Yayıldı

Neandertal, Adem Havva, Türkiye, Afrika, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji İnsanoğlu Dünya'ya 130 Bin Yıl Önce Yayıldı - Son Dakika


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