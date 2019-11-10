Son Dakika Haberleri: Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı
Son Dakika Güncel Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

7 saat önce

KAZAKİSTAN'da 15 yıl işlediği cinayet nedeniyle Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan Bakytzhan Uspanov (53), Konya'da kaldığı evde yakalandı.

Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı, System.String[]

KAZAKİSTAN'da 15 yıl işlediği cinayet nedeniyle Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan Bakytzhan Uspanov (53), Konya'da kaldığı evde yakalandı. Uspanov'in yasal işlemlerinin ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.

Kazakistan'da 15 yıl önce bir mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi vurarak öldüren Bakytzhan Uspanov, cinayetin ardından Kırgızistan'a gitti. Kırgızistan'da bin dolar rüşvet veren Uspanov, kendi adına Kırgız pasaportu çıkartıp, Türkiye'ye geldi.

GÜRÜLTÜ İHBARINA GİDEN POLİS YAKALADI

Çeşitli iş yerlerinde çalışarak geçimini sağlayan Uspanov, bir süre önce Konya'da merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde kiraladığı evde yaşamaya başladı. Polis, gürültü ihbarı üzerine adrese gitti. Karşısında polisi gören Uspanov şüpheli hareketlerde bulunca gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis, yaptığı araştırmada Bakytzhan Uspanov'un pasaportundaki gibi Kırgız vatandaşı olmadığı, Kazakistan vatandaşı olduğunu saptadı. Polis, Uspanov'un 15 yıl önce Kazakistan'daki mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi öldürdüğünü, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ülkesinin adalet bakanlığı talebi üzerine İnterpol tarafından 2014 yılında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldığını tespit etti.

Bakytzhan Uspanov'un, Konya'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a, oradan da ülkesine gönderileceği belirtildi.


Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı, Kazakistan, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
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Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Konya'da yakalandı
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