Iom: Afrika Boynuzu Göçmenleri Dehidrasyon ve Boğulma Yüzünden Ölüyor

NAİROBİ, 21 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Cuma günü, Afrika Boynuzu'ndan körfez bölgesine yaptıkları tehlikeli yolculukta boğulmaya ve dehidrasyona yenik düşen göçmen sayısının arttığını bildirdi. Kenya'nın başkenti Nairobi'de yayınlanan bir IOM açıklamasına göre, 101 göçmenin ölümü, Kızıldeniz üzerinden Yemen'e geçmeye çalışırken 2021'de Cibuti'de meydana gelen birçok nedene bağlanırken, sekiz göçmen de Somali'nin kuzeyindeki liman kenti Bosaso'dan transit geçerken öldü.

IOM, "2021'deki göç sırasında en sık görülen ölüm ve kaybolma nedenlerinin boğulma (64) ve zorlu çevre koşulları (5), özellikle de çok sık olarak bitkinlik ve dehidrasyonla sonuçlanan yüksek sıcaklıklar" olduğunu ifade etti. IOM, Afrika Boynuzu bölgesini körfeze bağlayan Doğu Koridoru boyunca aşırı sıcakların göçmenleri susuzluğa ve açlığa maruz bıraktığını ve bunun da çoğu kez ölüme sebep olduğunu belirtiyor. IOM'ye göre, bu göçmenler genellikle yaz aylarında sıcaklıkların 50 santigrat dereceye ulaştığı uçsuz bucaksız bir çölde yaya yürüyor ve çoğu zaman dehidrasyona yenik düşüyor. Ayrıca göçmenler, Kızıldeniz'deki türbülansa dayanamayan derme çatma teknelerle göçmen taşıyan kaçakçıların kurbanı olarak denizde boğuluyor.

IOM'den alınan istatistikler, 2021 Mart ayında kaçakçıların kapasitesinin üzerinde 200'den fazla kişiyi taşıyan bir tekneden tahmini 80 yolcuyu denize attığına ve bunun Aden Körfezi'nde 20 ölüm ve kayıtlara geçmemiş kayıplarla sonuçlandığına işaret ediyor. IOM, 2021 Nisan ayında Cibuti açıklarında Körfez'de geri dönen bir teknenin alabora olması sonucunda aralarında 16 çocuğun bulunduğu 44 kişinin boğulduğunu ve 2021 Haziran ayında Yemen'in Ras al-Ara yakınlarındaki Bab-al-Mendab boğazında 200 yolcu taşıyan bir teknenin alabora olmasının da 25 teyitli ölümle sonuçlandığını kaydetti. BM göç ajansı, 2014'ten bu yana Afrika Boynuzu ve Doğu bölgesinde göç sırasında binden fazla ölüm ve kayıp kaydedildiğini bildirdi. IOM, tehlikeli Doğu Koridoru boyunca geçiş yaparken hayatını kaybeden Afrika Boynuzu göçmenlerin sayısının eksik bildirildiğini, bu nedenle hükümetler ve yardım kuruluşları tarafından daha kapsamlı veri toplanmasına ihtiyaç duyulduğunu ekledi.