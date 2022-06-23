KDP, yeni Bağdat hükümetine şartlı katılacak - Son Dakika
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KDP, yeni Bağdat hükümetine şartlı katılacak

23.06.2022 14:46

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Şerif Süleyman, kurulması beklenen Bağdat hükümetine katılmak için, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) haklarına saldırılmaması ve sorunların çözümünde anayasaya başvurulması" şartıyla katılacaklarını bildirdi.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Şerif Süleyman, kurulması beklenen Bağdat hükümetine katılmak için, " Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) haklarına saldırılmaması ve sorunların çözümünde anayasaya başvurulması" şartıyla katılacaklarını bildirdi.

Süleyman, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Bloku'nun 73 müstafi vekilinin yerine yenilerinin (64) yemin etmesi sonrası yeni hükümetin kurulması senaryosuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Siyasette yaşanan mevcut problemler ve tıkanıklığın giderilmesi, siyasi partiler arasındaki müzakereler ve oluşacak ittifaklara bağlı." diyen Süleyman, "Tüm taraflar tıkanıklığın giderilmesi konusunda mutabık ve bunun için fırsat oluşmuş durumda."dedi.

"Sokağın ayaklandırılmamasını diliyoruz"

Süleyman, yeni hükümetin kurulması sürecinde engellerin oluşabileceği uyarısı yaparak, KDP olarak yeni hükümetin kurulmasına öncülük etmesi beklenen Şii Koordinasyon Çerçevesi ile görüşmelere başladıklarını ve hükümette yer almak için şartlarının bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Koordinasyon Çerçevesi tarafları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hükümete ortak olmak için şartlarımız ise; Kürdistan bölgesel hükümetinin hak ve hukukuna saldırılmaması, sorunların çözümünde anayasanın baz alınması ve Kürdistan bölgesel yönetiminin meşru ve anayasal varlığının göz önünde bulundurulması."

Sadr Hareketi'ne bağlı kitlelerin sokağa inerek mevcut siyasi durumu protesto etmeye başlaması ihtimalini de değerlendiren Süleyman, "Sokağın ayaklandırılmamasını diliyoruz. Sorunların çözümünde anayasaya bağlı kalınmalı ve ortak noktalarla Irak halkının yüksek çıkarı göz önünde bulundurulmalı." ifadelerini kullandı.

KDP Başkanı Mesut Barzani de, yeni hükümete katılmak için üç şart açıklayarak bunların, "Bağdat ve Erbil arasında denge, tevafuk ve ortaklık" unsuruna bağlı olduğunu söylemişti.

Irak Meclisi'nin önce Cumhurbaşkanı'nı seçmesi gerekiyor. Yeni Cumhurbaşkanı da Meclis'in en büyük bloğunun adayına hükümeti kurma görevi verecek.

Irak'ta seçimin galibi Mukteda es-Sadr'ın liderliğini yürüttüğü Sadr Bloku'nun istifa eden vekillerinin yerine gelenler yemin ederek göreve başladı.

Eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri'ye bağlı Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantılarının yer aldığı İran destekli Koordinasyon Çerçevesi adlı çatı grubun sandalye sayısı artacak.

Koordinasyon Çerçevesi'nin Meclis'in en büyük bloku olması ve hükümetin kurulmasına öncülük etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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