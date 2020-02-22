Irak'ta yeni kabineye güvenoyu için düzenlenecek oturum tartışmalara yol açtı - Son Dakika

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin kurduğu yeni kabine mecliste güvenoyuna sunulmadan önce bakanların isminin açıklanması gerektiğini, aksi takdirde oturumun düzenlenmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Halbusi, yayımladığı yazılı açıklamada, "Kabinede yer alacak bakanların isimleri ile çalışma karneleri hakkında herhangi bir bilgi tarafımıza teslim edilmediği müddetçe, kabineye güvenoyunun verilmesi için olağanüstü oturum tarihinin belirlenmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Sünni olan Meclis Başkanı, kabinede yer alacak bakanların isimlerinin meclis başkanlığına iletilmesi halinde gerekli hazırlıkların yapılacağını söyledi.

Öte yandan Şii olan Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi de yayımladığı yazılı açıklamada, meclisin pazartesi günü düzenlenmesi öngörülen olağanüstü oturum için gerekli hazırlıkları yapmakla yükümlü olduğunu bildirdi.

Kaabi, Allavi'ye destek veren İran'a yakın Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu'nun üyesi.

Allavi, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kabinesini siyasi partilerden uzak, bağımsız kişilerden oluşturacağını belirterek Meclis'i 24 Şubat Pazartesi güvenoyu için olağanüstü oturuma çağırmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Kürt siyasi partilerden oluşan bir heyet, 20 Şubat'ta başkent Bağdat'ta giderek Allavi ile yeni kabinedeki Kürt kotalarını görüşmek için bir araya gelmişti.

Heyete yer alan Muhammed İlhanlı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, başbakan adayı Allavi ile görüşmelerinden herhangi bir sonucun elde edilmediğini ve Erbil'e döndüklerini açıklamıştı.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi Irak Meclisi Milletvekili Ahmed Sefari, partisinin internet sitesine yaptığı açıklamada, Allavi'nin sadece Şii iki siyasi parti lideri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ile gizlice anlaştığını ileri sürerek "Ancak Kürt ve Sünnilerle anlaşma yapmadı. Bu yüzden pazartesi düzenlenecek oturuma katılıp katılmayacağımızı bilmiyoruz." demişti.

Sünniler oturumu boykot edecek

Irak Meclisi'ndeki Sünni Güçler Birliği Koalisyonu da hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin oluşturacağı kabineye güvenoyu vermeyeceğini açıklamıştı.



Meclis'te 57 vekile sahip Sünni Güçler Birliği Koalisyonu Üyesi Muhammed Kerbuli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkın ve göstericilerin Allavi hükümetinin Meclis'ten geçmemesi yönündeki talep ve tutumunun yanında yer alıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Irak'ta yeni hükümet kurma çalışmaları



Ekim 2019'dan bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak, göstericilerin talebi ve artan baskılar nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını sunduğu 29 Kasım 2019'dan bu yana yeni başbakanını belirlemeye çalışıyor.



Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Abdulmehdi'nin istifasından iki ay sonra, 1 Şubat 2020'de bağımsız siyasetçi ve eski İletişim Bakanı Allavi'yi hükümeti kurma görevi vermişti.