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Irak'taki Şii lider Amiri, "Maliki'nin olmadığı hükümette yer almayacaklarını" açıkladı - Son Dakika

Irak'taki Şii lider Amiri, "Maliki'nin olmadığı hükümette yer almayacaklarını" açıkladı

28.01.2022 18:46
Irak'taki Şii lider Amiri, "Maliki'nin olmadığı hükümette yer almayacaklarını" açıkladı

Irak'ta İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki olmadan Mukteda es-Sadr'ın kuracağı hükümete katılmayacaklarını söyledi.

Irak'ta İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki olmadan Mukteda es-Sadr'ın kuracağı hükümete katılmayacaklarını söyledi.

Amiri, Bağdat'ta bir etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, 10 Ekim seçimleri sonrası yürütülen hükümet müzakereleri ve yaşanan anlaşmazlıklara değindi.

Seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın, "Maliki'yi saf dışı bırakarak Kürt ve Sünnilerle ulusal çoğunluk hükümeti oluşturmak istemesini" eleştiren Amiri, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli siyasi taraflardan olan dostlarımızın (Maliki) dışlandığı bir hükümete ortak olmayız. Önemli bir Şii tarafın saf dışı bırakılmasına rıza göstermeyiz. Herkesin inattan vazgeçmesi gerekiyor, çünkü iş siyasi tıkanıklığa doğru gidiyor."

Mecliste 73 sandalyeye sahip Sadr, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Sünni Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile Sünni lider Hamis Hançer'in oluşturduğu ittifakın yanı sıra Türkmen ve azınlıkların da yer aldığı "ulusal çoğunluk hükümeti" kurmak istiyor.

Sadr, İran'a yakın Fetih Koalisyonu lideri Amiri ile birkaç kez görüşerek, hükümette Maliki'ye yer verilmesine karşı olduğunu ifade etmişti.

İran'a yakın Şii gruplar da Maliki olmadan hükümette yer almayacakları ve boykot kararı alabilecekleri yönünde açıklamalar yapıyor.

Maliki ise siyasi hasmı olan Sadr'ın hamlesine karşı yaptığı açıklamada, Sadr ile laf kavgasına girmeyeceğini, ona "siyasi ve güvenlik meydanında" yanıt vereceğini söyledi.

Tahran, "Sadr ile İran'a yakın Şiileri uzlaştırma" çabasında

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de dün Bağdat'a gelerek, Şii tarafları uzlaştırmaya çalıştığı ancak aynı gün Bağdat'a gelen Sadr ile görüşemediği kaydedildi.

Tahran yönetimi, Maliki dahil tüm Şii grupların kurulacak yeni hükümette yer almasını istiyor. Sadr ise İran'ın bu isteğine karşı tavrını ve Maliki'ye hükümette yer vermeme yönündeki ısrarını sürdürüyor.

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Bağdat, İran, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'taki Şii lider Amiri, 'Maliki'nin olmadığı hükümette yer almayacaklarını' açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'taki Şii lider Amiri, "Maliki'nin olmadığı hükümette yer almayacaklarını" açıkladı - Son Dakika
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