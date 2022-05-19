Iraklı Ezidi milletvekili Halil: "Haşdi Şabi Sincar'da PKK'ya destek veriyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Iraklı Ezidi milletvekili Halil: "Haşdi Şabi Sincar'da PKK'ya destek veriyor"

19.05.2022 13:42
Iraklı Ezidi milletvekili Halil: "Haşdi Şabi Sincar'da PKK'ya destek veriyor"

Irak Meclisi Sincar Ezidi milletvekili Mahma Halil, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkması gerektiğini belirterek, "Haşdi Şabi Sincar'da PKK'ya destek veriyor.

Irak Meclisi Sincar Ezidi milletvekili Mahma Halil, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkması gerektiğini belirterek, "Haşdi Şabi Sincar'da PKK'ya destek veriyor. PKK, askeri ihtiyaçlarını ve maaşları Haşdi Şabi'den alıyor. Bu demek oluyor ki Irak hükümeti PKK'lılara Sincar'da maaş ödüyor." dedi.

Halil, AA muhabirine, terör örgütü PKK varlığının sürdüğü Sincar'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ezidi milletvekili, Irak Başbakanlığına bağlı ülke güvenlik ve savunma birimlerinden olan milis grubu Haşdi Şabi'nin, Sincar'da PKK'ya destek verdiğini belirtti.

Halil, "Haşdi Şabi Sincar'da PKK'ya destek veriyor. PKK, askeri ihtiyaçlarını ve maaşları Haşdi Şabi'den alıyor. Bu demek oluyor ki Irak hükümeti PKK'lılara Sincar'da maaş ödüyor." diye konuştu.

Sincar'daki durumun çözülmesi için uluslararası bir konferansın düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Halil, "Irak Meclisi'nin komisyon görevlendirmesi, Erbil- Bağdat anlaşmasının hayata geçirilmesi, Sincar halkının mağduriyetinin tazmin edilmesi ve PKK'nın şehirden çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Halil, "Irak Göç ve Göçebeler Bakanlığı işlevsiz bir bakanlıktır. Sığınmacılardan hiç haberi yok. Defalarca kez bu konuda şikayetlerde bulunduk." dedi.

"PKK Sincar'da Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor"

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Ezidilerin sorunları ve Sincar'ın durumuyla ilgili özel bir oturum yapılması önerisini kabul ettiğini hatırlatan Halil, "Önümüzdeki günlerde oturumun yapılmasını ve oluşturulacak Meclis komisyonunun Sincar'ın durumunu incelemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halil, PKK'nın Sincarlı sığınmacıların evlerine dönmesinin önünde engel oluşturduğunu ve uluslararası kamuoyunun Ezidilerin yaşadığı zorluklar karşısında sessiz ve ilgisiz kaldığını vurguladı.

BM Irak Özel Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert'in 17 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı Irak sunumunu da eleştiren Halil, şunları söyledi:

"Plasschaert uluslararası kamuoyunun Sincar'daki durumu takip ettiğini ve gözlemcilerin konuyu izlediğini söyledi. Biz de soruyoruz ve çağrıda bulunuyoruz, bu gözlemciler neredeyse gelsinler. Plasschaert ayrıca Sincar'da yerli ve yabancı bozguncuların olduğunu söyledi. Bu PKK'nın Sincar'da Irak'ın egemenliğini ve Irak Ordusunun yetki alanını ihlal ettiğine dair bir itiraftır.

Irak Anayasası uygulanmıyor. Irak, egemenliğinin ihlal edilmesi karşısında zayıf. PKK Sincar'da Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor. O yüzden PKK'nın Sincar'dan çıkması gerekiyor."

Haşdi Şabi nedir?

Haşdi Şabi, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Haşdi Şabi'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor ancak bünyesinde az sayıda Sünni gruplar da var.

Milis yapı içindeki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor.

Irak Başbakanlığına bağlı ülke güvenlik ve savunma birimlerinden birisi olan Haşdi Şabi'nin Meclis'ten çıkan yasayla bütçesi de devlete bağlandı.

YORUMLAR
500
MSB:  Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB:  Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Milletvekili, Haşdi Şabi, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iraklı Ezidi milletvekili Halil: 'Haşdi Şabi Sincar'da PKK'ya destek veriyor' - Son Dakika


Son Dakika
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
13:52 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
13:46 İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 14:10:51. #1.13#
SON DAKİKA: Iraklı Ezidi milletvekili Halil: "Haşdi Şabi Sincar'da PKK'ya destek veriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement