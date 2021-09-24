IRAKLI SALLY SORUŞTURMASINDA, ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNDE ARAMA YAPILIYOR - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un 22 gündür kayıp kızı Irak uyruklu Sally'in (20) tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in (28) evinde öldürüldüğü tespit edildi. Katil zanlısı Mohammed'in genç kızı parçalara bölerek evden çıkardığı ihtimali üzerine polis ekiplerince şehir çöplüğünde arama başlatıldı.

Eskişehir'e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un iki kızından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de ortadan kayboldu. Ailesi gece yarısına kadar dönmeyen Sally için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Özel ekip, Sally'i bulmak için araştırmalara başladı, gidebileceği tüm adresler kontrol edildi. Sally'nin en son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği tespit edildi. Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak Eskişehir'e getirilen Mohammed, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Polis ekiplerince Mohammed'in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen testere, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında bulunan kan izleri, Sally'nin babasından örnekler alınarak Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde incelendi. Kan izlerinin Sally'e ait olduğu tespit edildi. Sally'in katil zanlısı Mohammed tarafından öldürüldüğü anlaşılırken, bulunamayan cesedi için ayrıca araştırma ekibi kuruldu. Polis ekipleri, son deliller ışığında Sally'nin şüpheli Mohammed tarafından öldürülüp, parçalara bölünerek evden çıkarıldığı ihtimali üzerinde dururken, Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde arama çalışması başlattı.

KOKU VE METAN GAZI ARAMALARI GÜÇLEŞTİRDİ

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yer alan şehir çöplüğünde yoğun metan gazı ve ağır koku nedeniyle arama çalışmaları da güçlükle sürdürülüyor. Polisin özel eğitimli kadavra köpeği de aramalara katılırken, özel kıyafetli ekipler ve köpek ağır koku nedeniyle belirli aralıklarla dinlendirilerek çalışmaları devam ettiriyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda genç kadının cesedine yada herhangi bir vücut parçasına rastlanmadı.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin M. ile arkadaşı Ammeer Muttashar M. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor.