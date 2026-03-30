İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil

30.03.2026 13:05
İran, ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddialarını reddederek temasların yalnızca aracı ülkeler üzerinden iletilen mesajlarla sınırlı olduğunu açıkladı; Tahran, ABD’nin taleplerini “aşırı ve makul dışı” olarak nitelendirirken, savaşın sorumluluğuna dikkat çekerek uluslararası kamuoyuna uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Bekayi, şu ana kadar Washington ile herhangi bir doğrudan temas kurulmadığını açıkladı.

“MESAJLAR ARACILAR ÜZERİNDEN GELİYOR”

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na konuşan Bekayi, ABD’nin müzakere isteğini aracılar üzerinden ilettiğini belirterek, “ABD ile doğrudan bir görüşmemiz olmadı. Bize iletilenler, aracı ülkeler üzerinden gelen mesajlardır” dedi.

“TALEPLER AŞIRI VE MAKUL DEĞİL”

İran’ın tutumunun başından beri net olduğunu vurgulayan Bekayi, ABD’nin ilettiği taleplerin “aşırı ve makul olmayan” nitelikte olduğunu söyledi. Bekayi ayrıca, ABD’nin diplomatik söylemlerinin kendi içinde çelişkiler barındırdığını ifade etti.

PAKİSTAN AÇIKLAMASI: “BİZ DAHİL DEĞİLİZ”

Bölgedeki diplomatik girişimlere de değinen Bekayi, Pakistan’ın yürüttüğü temasların İran’a ait bir süreç olmadığını belirtti. Bölge ülkelerinin savaşı sona erdirme çabalarını olumlu karşıladıklarını ancak sürecin doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“SAVAŞI KİMİN BAŞLATTIĞI UNUTULMAMALI”

İranlı sözcü, açıklamasında savaşın başlangıcına dikkat çekerek, uluslararası kamuoyunun hangi tarafın süreci başlattığını göz ardı etmemesi gerektiğini ifade etti.

TRUMP MÜZAKERELERİN SÜRDÜĞÜNÜ İDDİA EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamalarda sürecin sürdüğünü ve ilerleme kaydedildiğini savunuyor. Trump, görüşmeleri “verimli” ve “yapıcı” olarak nitelendirirken, diplomasiye alan açmak amacıyla bazı askeri adımları geçici olarak durdurduğunu ifade ediyor.

Ancak Trump, aynı zamanda İran’a yönelik sert mesajlarını da sürdürüyor. Tahran yönetimine anlaşma çağrısı yapan Trump, aksi durumda ağır sonuçlarla karşılaşabilecekleri uyarısında bulunuyor. Nükleer programın tamamen sona erdirilmesini isteyen ABD yönetimi, bu konuda taviz vermeyeceğini vurguluyor.

Washington yönetimi bir yandan müzakere kapısını açık tutarken, diğer yandan askeri seçenekleri masada tutmaya devam ediyor. Trump’ın açıklamaları, ABD’nin diplomasi ile baskı politikasını eş zamanlı yürüttüğüne işaret ederken, İran cephesi ise doğrudan bir müzakerenin olmadığını savunuyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
