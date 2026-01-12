İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti - Son Dakika
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti

İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
12.01.2026 21:02
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
İran Dışişleri Bakanlığı, ülkede devam eden protestolara destek veren İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın büyükelçilerini bakanlığa çağırarak, barışçıl protestoların ötesine geçen olaylarla ilgili görüntüler gösterdi. İran söz konusu ülkelerden resmi destek açıklamalarını geri çekmeleri talebinde bulundu.

İran basınında yer alan haberlerde, İran Dışişleri Bakanlığı'nın ülkede devam eden protestolara açıkça destek veren İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa büyükelçilerini bakanlığa çağırdığı bildirildi.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ederken, protestolara açıkça destek veren bazı Avrupalı ülkelerinin büyükelçileri İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

DESTEK VEREN ÜLKELER İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İran basınında yer alan haberlerde, İran Dışişleri Bakanlığı'nın protestolara destek veren İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa büyükelçilerini bakanlığa çağırdığı bildirilerek, İranlı yetkililerin olayların barışçıl protestoların ötesine geçtiğine dair bazı görüntüleri büyükelçilere izlettiği ifade edildi.

Haberlerde İran'ın büyükelçilerden görüntüleri kendi dışişleri bakanlarına iletmelerini istediği aktarılarak, söz konusu ülkelerden "protestoculara destek veren resmi açıklamaların geri çekilmesini talep ettiği" bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, İngiltere, Politika, Almanya, Fransa, İtalya, İran, Son Dakika

