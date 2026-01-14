İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz - Son Dakika
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

14.01.2026 13:14
Üst düzey bir İranlı yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Tahran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye kadar bölgesel ülkelere, ABD'nin İran'ı hedef alması durumunda bu ülkelerdeki ABD üslerine saldırılacağını bildirdi ve bu ülkelerden Washington'un İran'a saldırmasını engellemelerini istedi" ifadelerini kullandı.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler giderek büyüyor. Sık sık göstericilere destek veren ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik müdahale tehdidinde bulundu.

BÖLGE ÜLKELERİ ABD'NİN DURDURULMASINI İSTEDİ

Üst düzey bir İranlı yetkili ise İngiliz Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin saldırması durumunda bölgedeki ülkelerde bulunan ABD üslerinin hedef alınacağı konusunda bölge ülkelerini uyardığını ifade etti. Yetkili, "Tahran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye kadar bölgesel ülkelere, ABD'nin İran'ı hedef alması durumunda bu ülkelerdeki ABD üslerine saldırılacağını bildirdi ve bu ülkelerden Washington'ın İran'a saldırmasını engellemelerini istedi" diye konuştu.

"ARAKÇİ İLE WİTKOFF ARASINDAKİ DOĞRUDAN İLETİŞİM ASKIYA ALINDI

Üst düzey İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a müdahale tehditlerinde bulunmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki doğrudan iletişimin askıya alındığını söyledi. Yetkili, ABD'nin tehditlerinin diplomatik çabaları baltaladığını ve yıllardır süren nükleer anlaşmazlığa diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla iki yetkili arasında yapılması planlanan görüşmelerin iptal edildiğini vurguladı.

ŞİDDET OLAYLARINA KARIŞAN HIZLI YARGILAMA TALİMATI

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei protestocuların tutulduğu Tahran'daki bir hapishaneyi ziyaret etti. Ejei protestolardaki ölümcül şiddet olaylarıyla ilgili tutuklananlara karşı hızla harekete geçmeyi planladıklarını belirtti. Ejei, "Eğer biri birini yakmış, birinin kafasını kesmiş ve birini ateşe vermişse o zaman biz de işimizi hızlıca yapmalıyız. Bir iş yapmak istiyorsak şimdi yapmalıyız. Bir şey yapmak istiyorsak hızlıca yapmalıyız. Herhangi bir gecikme, caydırıcılık etkisini azaltacaktır. Eğer geç kalırsa, iki ay, üç ay sonra, aynı etkiyi oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

"EFRAN, ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILAN İLK PROTESTOCU"

Tahran'da savcılar, ölümcül şiddet olaylarından tutuklanan "isyancılar ve sabotajcılar" hakkında "devlete karşı savaş açmak" suçlamasıyla idam cezası talep edeceklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığının Farsça dilindeki X hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Erfan Soltani adlı kişinin idam cezasına çarptırıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Erfan, ölüm cezasına çarptırılan ilk protestocu, ancak sonuncu olmayacak" ifadeleri kullanılarak gösterilerde 10 binden fazla İranlının tutuklandığı kaydedildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri'nden (HRA) yapılan son açıklamaya göre gösterilerde 2 bin 403'ü protestocu, 142'si güvenlik mensubu olmak üzere 2 bin 571 kişi hayatını kaybetti. En az bin 134 kişi de ciddi şekilde yaralandı. Ülkedeki 31 eyalette 187 şehre yayılan gösterilerde en az 18 bin 434 kişi de tutuklandı.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Hükümet, Türkiye, Ekonomi, Yargı, İran, Son Dakika

SON DAKİKA: İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
