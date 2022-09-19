İranlılar Atatürk heykeli önünde toplandı! Ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Emini'nin ölümüne tepki gösterdi - Son Dakika
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İranlılar Atatürk heykeli önünde toplandı! Ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Emini'nin ölümüne tepki gösterdi

19.09.2022 07:46

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü ülkede büyük infiale yol açtı. Rejimi protesto eden muhalif İranlılar Türkiye'de de çeşitli protestolar düzenliyor. Bu kapsamda dün akşam Alanya'daki Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli önünde toplanan İranlılar, İran İslam Cumhuriyeti'ni protesto etti.

İran'ın başkenti Tahran'da "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve komaya giren 22 yaşındaki Mahsa Emini, 3 gün sonra dün yaşamını yitirmişti. Tahran Polisi, karakola götürülen genç kızın burada aniden bilincini kaybettiğini ve kalp rahatsızlığı yaşadığını belirtmişti.

İRANLILAR ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Bugün Antalya'da bir grup İranlı Mahsa Emini'nin ölümünü protesto etti. Alanya'da Atatürk heykeli önünde toplanan İranlılar rejime tepki gösterdi.

REİSİ'DEN SORUŞTURMA TALİMATI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, olayın soruşturulması talimatı verirken eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, hükümete seslenerek "İslam'ın ve devletin imajı daha fazla zedelenmemeli ve failler yargılanmalı" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlılar Atatürk heykeli önünde toplandı! Ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Emini'nin ölümüne tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İranlılar Atatürk heykeli önünde toplandı! Ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Emini'nin ölümüne tepki gösterdi - Son Dakika
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