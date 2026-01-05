İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı - Son Dakika
İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı

İran\'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20\'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
05.01.2026 00:17
İran'da 28 Aralık'ta Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın kepenk indirmesiyle başlayan eylemler, sekizinci gününde 26 eyalete yayılarak son yılların en geniş kapsamlı protesto dalgasına dönüştü. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi, toplamda 51 kişi yaralandı ve en az 990 kişi gözaltına alındı.

İran'da döviz kurlarındaki rekor artış ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle fitili ateşlenen protestolar 8. gününü geride bırakırken, ülkeden acı haberler gelmeye devam ediyor. İnsan hakları örgütleri, sokakların savaş alanına döndüğü gösterilerde can kaybının arttığını duyururken; Tahran yönetimi henüz resmi bir bilanço açıklamış değil.

SOKAKLAR SAKİNLEŞMİYOR: 26 EYALETTE 222 AYRI NOKTA

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) yayımladığı son rapora göre, İran genelindeki 31 eyaletin 26'sında halk sokaklara döküldü. Başkent Tahran'daki tarihi Kapalı Çarşı esnafının başlattığı eylemler, kısa sürede 222 farklı noktaya yayıldı. 8 gündür süren olaylarda, aralarında bir emniyet görevlisinin de bulunduğu toplam 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

PLASTİK MERMİYLE MÜDAHALE: YARALI SAYISI ARTIYOR

Raporun en dikkat çekici detaylarından biri ise müdahalenin sertliği oldu. Gösterilerde en az 51 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralanmaların büyük bir kısmının güvenlik güçlerinin kullandığı saçma ve plastik mermilerden kaynaklandığı ifade ediliyor. Gözaltına alınanların sayısının ise 990'ı geçtiği, bu rakamın her geçen saat arttığı vurgulanıyor.

PEZEŞKİYAN'DAN EZBER BOZAN ÇIKIŞ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, önceki dönemlerdeki "dış mihrak" söyleminin aksine, halkın memnuniyetsizliğini kabul eden bir duruş sergiledi. Ekonomik krizin sorumluluğunu üstlenen Pezeşkiyan, hükümet yetkililerine seslenerek; "Hatalarımız için ABD gibi dış aktörleri suçlamayı bırakın" çağrısında bulundu.

Ancak bu itidal çağrısına rağmen Loristan, Azna ve Lordigan gibi bölgelerde şiddet olaylarının önü kesilemedi.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.

Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

TRUMP'TAN İRAN'A GÖZDAĞI: ABD YARDIMA KOŞACAKTIR

İran'daki iç karışıklık uluslararası arenada da yankı buldu. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Tahran yönetimini sert bir dille uyardı. Trump, İran'ın barışçıl göstericilere yönelik şiddet uygulaması durumunda "ABD'nin onların yardımına koşacağını" belirterek açık bir mesaj gönderdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı

SON DAKİKA: İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
