İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Japon basınına konuştu Açıklaması - Son Dakika

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ülkesine karşı ABD yaptırımlarının kaldırılması halinde yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetini durduracaklarını söyledi.

Japonya kamu yayıncısı NHK'ye konuşan Arakçi, ülkesinin nükleer programı, ABD yaptırımları ve alıkonulan Güney Kore bandıralı tankere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Geçen 4 yılda ABD yaptırımlarının ülkesini oldukça etkilediğini belirten Arakçi, "Yaptırımlardan İran halkı zarar görüyor. Bir diplomat olarak yaptırımların derhal kaldırılması için bir dakika bile kaybetmezdim." dedi. Arakçi, yaptırımların kaldırılması halinde nükleer anlaşmadan İran'ın yarar göreceğini ve bu durumda yükümlülüklerine geri döneceğini vurgulayarak "Yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme kararından kolaylıkla ve hızlıca geri dönülebilir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de tek taraflı çekildiği anlaşmaya, Washington'un geri dönmesi ihtimaline değinen Arakçi, "Yürekten istesek de karar ABD'ye ait. Yeni yönetim, geri döner mi bekleyip göreceğiz." diye konuştu.

"Güney Kore'nin fonlara el koyma hakkı bulunmuyor"

Arakçi, geçen hafta Basra Körfezi'nde el konulan Güney Kore tankerine ilişkin "Geminin çevreyi kirlettiğine dair belge ve kanıtlar bulunuyor. Siyasi bir mesele olarak görülmemesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu. Tankere, "ABD yaptırımları kapsamında, Güney Kore'nin İran'a ait 7 milyar dolar değerindeki varlığını dondurması sonrası el konulduğu" iddialarına yönelik Arakçi, iki konu arasında bağlantı bulunmadığının altını çizdi. "Gemi konusu bir başka mesele. Ancak Güney Kore'nin fonlara el koyma hakkı bulunmuyor." diyen Arakçi, konunun Güney Koreli makamlarla görüşüleceğini dile getirdi.

4 Ocak'ta alıkonulmuştu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Ocak'ta Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı petrol tankeri MT Hankuk Chemi'yi alıkoyduğunu açıklamıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "Basra Körfezi'nde petrol kirliliğine yol açtığı" gerekçesiyle alıkoydukları tankerin olaydan önce bu konuda uyarıldığını açıklamıştı.

Güney Kore hükümeti ise "petrol tankerinin bırakılması" çağrısında bulunmuştu. Hafta içinde Güney Kore'den bir heyet, konuyu müzakere etmek üzere İran'a gitmişti.

İran nükleer anlaşması

Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA), İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak 2020'de de anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.