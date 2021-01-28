İran Dışişleri Bakanı Zarif, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Gürcistan temasları kapsamında Başbakan Giorgi Gakharia ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye ve Rusya'yı kapsayan bölge turu kapsamında Gürcistan temaslarına devam ediyor. Zarif, başkent Tiflis'teki temasları kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili ile görüşmesinin ardından Başbakan Giorgi Gakharia ile bir araya geldi. Bölgesel ekonomik kalkınma ve istikrarda kilit role sahip olaylar ile ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağlar vurgulandı. Zarif, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen güçlü desteği tekrarladı.

(Alexander Alimov/İHA)