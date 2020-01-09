İran geriliminin bölgeye etkisi: ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı artacak mı?

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürmesi bölgede gerilimi arttırdı.



"İran'ın en güçlü ikinci ismi" olarak anılan Kasım Süleymani suikastı ardından savaş dahil tehlikeli pek çok senaryo gündeme geldi. Suikasta karşılık olarak İran, Süleymani'nin defni sırasında ABD'nin Irak'taki Ayn el Esad Hava Üssü ile Erbil'deki askeri üssünü hedef aldı. Bu saldırının ardından "80 ABD askeri öldü" iddiasında bulunan İran'ı ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında yalandı. Trump, "Başkan olduğum sürece, İran nükleer silah sahibi olamayacak. Hiçbir Amerikalı ya da Iraklı hayatını kaybetmedi" dedi. NATO'dan Orta Doğu'daki duruma daha fazla müdahil olmasını isteyen Trump, İran'ın üslerine düzenlediği saldırılara da ekonomik yaptırımlarla karşılık vereceğini dile getirdi.