İran ile Hindistan'ın katılımıyla düzenlenen "IONC Deniz Tatbikatı" başladı - Son Dakika
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İran ile Hindistan'ın katılımıyla düzenlenen "IONC Deniz Tatbikatı" başladı

29.03.2022 16:01
İran ile Hindistan'ın katılımıyla düzenlenen "IONC Deniz Tatbikatı" başladı

İran, Hindistan ve Bangladeş'in de aralarında yer aldığı Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'na (IONC) üye ülkeler tarafından düzenlenen "2022-IONC Deniz Tatbikatı"nın Hint Okyanusu'nda başladığı bildirildi.

İran, Hindistan ve Bangladeş'in de aralarında yer aldığı Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'na (IONC) üye ülkeler tarafından düzenlenen "2022-IONC Deniz Tatbikatı"nın Hint Okyanusu'nda başladığı bildirildi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran filo komutanı Yüzbaşı Ferhad Fettahi, IONC tarafından Hindistan'ın kıyı kenti Goa yakınlarında düzenlenen tatbikat hakkında bilgi verdi.

İran destroyerlerinin geçtiğimiz günlerde tatbikata katılmak için Goa sahiline demirlediğini dile getiren Fettahi, "Hindistan'ın Mumbai kentinde IONS üyeleri donanma personelinin katılımıyla planlama toplantısı düzenlendi. Tatbikat kıyı ve deniz olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek." dedi.

Kıyı safhasında brifing ve eğitim çalıştaylarının düzenleneceğini belirten Fettahi, "Deniz safhasında çeşitli taktik ve manevraları içeren özel operasyonlar gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

İranlı komutan Fettahi, IONC üye ülkelerinden Avustralya, Mozambik, Umman, Katar, Singapur, Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Mauritius, Bangladeş, Maldivler, Fransa, Tayland ve Endonezya'nın tatbikatta gözlemci ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

IONS, Hindistan tarafından 2008 yılında başlatıldı. 24 ülkenin yer aldığı sempozyum, Kuzey Hint Okyanusu'ndaki güvenliği sağlamak için bölge ülkeleri deniz kuvvetleri arasında yakınlaşmayı attırmayı amaçlıyor.

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Hint Okyanusu, Bangladeş, India, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran ile Hindistan'ın katılımıyla düzenlenen 'IONC Deniz Tatbikatı' başladı - Son Dakika


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