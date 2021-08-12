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İran sınırındaki duvarlar yükseliyor - Son Dakika

İran sınırındaki duvarlar yükseliyor

12.08.2021 17:11
İran sınırındaki duvarlar yükseliyor, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yılbaşından bugüne kadar 69 bin 156 göçmene geri gönderilme uygulandığını belirterek, "Bu yıl 904 organizatör yakalanmış ve bunların büyük bir kısmı da tutuklanmıştır" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yılbaşından bugüne kadar 69 bin 156 göçmene geri gönderilme uygulandığını belirterek, "Bu yıl 904 organizatör yakalanmış ve bunların büyük bir kısmı da tutuklanmıştır" dedi.

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sınırda kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yükseklik, 2 metre 80 santimetre genişlik ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına titizlikle yerleştirilirken, Van-İran sınırlarında 64 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının ikinci etap çalışmalarına da geçildi. Güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılacak hendek ve yolda sınır birlikleri de 7 gün 24 saat devriye gezerek gözetim altında tutacak.

Diğer taraftan güvenlik güçlerince mayın temizleme faaliyetinin yürütüldüğü sınır hattında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ile incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, İran ile 295 kilometrelik bir sınır ağının olduğunu ve sınır ağına paralel araziye yol uzunluğunun da bin 200 kilometre olduğunu belirterek, "Burada 6. Hudut Tugayımız; 9 tabur, 44 karakol, 170 civarında kuleyle önlem almaktadır. Bunun arkasında jandarma birliklerimiz, polis özel harekatımız ve güvenlik korucularımız ikinci hatta sınır güvenliği önlemlerini almaktadır. Son bir ayda hem Kara Kuvvetleri buradaki birliklere iki keşif bölüğü, iki komando bölüğünü takviye olarak gönderdi. Jandarma bu bölgede görev yapan birliklerine diğer illerimizden 3 bölük, bir tabur ve zırhlı araçlarını takviye olarak gönderdi. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ise 35 tim, 50 zırhlı araçla sınır birliklerine takviye olarak bölgeye geldi" dedi.

"Bölgede 2 bin 600'ün üzerinde mayın temizliği yapıldı"

Sınır hattında bir taraftan hendek kazılarının yapıldığını ve şu ana kadar da 110 kilometrenin üzerinde hendek kazıldığını dile getiren Bilmez, "Hendek çıkışlarına jiletli tel döşenmektedir. Bu sene ihalesi yapılan 64 kilometrelik duvarımızın 4 buçuk kilometrelik serimi bitti. 15 kilometrelik ayrıca beton üretimi yapıldı. Burada etaplar halinde 3 firma çalışıyor. Şu an duvar örme ikinci etaptadır. Önümüzdeki hafta duvar örümü üçüncü etapta da başlayacaktır. Birinci etapta mayın temizliği yapılıyor. Şimdiye kadar bölgede 2 bin 600'ün üzerinde mayın temizliği yapıldı" ifadelerini kullandı.

"İnsan kaçakçılarına verilen cezalar yeterince caydırıcı değil"

Bu sene göç baskısının geçtiğimiz yıla oranla daha az olduğuna dikkat çeken Bilmez, "Toplumdaki hassasiyetten dolayı göç baskısı gündeme gelmektedir. Geçen sene Van sınır hattında 108 bin civarında göçmeni engelledik. Bu sene ise yılbaşından bugüne kadar 69 bin 156 göçmen engellendi ve ya geri gönderme uygulandı. Bu yıl 904 organizatör yakalanmış ve bunların büyük bir kısmı da tutuklanmıştır. Geçen sene yıl boyunca toplam yakalanan organizatör sayısı 600 civarındandır. Bu suçun katalog suçlar kapsamına alınması tutuklamalarda elimizi rahatlatmış oldu. Ancak buna rağmen insan kaçakçılarına verilen cezalar yeterince caydırıcı değildir. Son bir ay içesinde göçmenle mücadele İHA ve SİHA'lardan da yararlanmaktadır" diye konuştu.

Şok evlerin etrafında bir ay içerisinde 500'e yakın göçmenin yakalandığını dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün ekiplerimiz 'sınır namustur' düsturuyla geceli gündüzlü görev yapmaktadır. Bir hafta önce sınırların geçişini engellemek için devriye gezen PÖH'lerimiz dur ihtarına silahla karşılık verenlerle çatışmaya girdiler ve 3 terörist de etkisiz hale getirildi. Burada hem terör geçişini engellemek hem terörle mücadele faaliyeti icra edilmektedir. Diğer taraftan insan kaçakçıları da önlenmektedir. Şehir merkezinde son bir ayda yapılan baskınlarda kaçan insanların görüntüleri sanki yeniymiş gibi paylaşılmaktadır. Kişisel kanaatimiz geçişi engellenen göçmenlerin, geçişin mümkün olduğunun reklamı için yapıldığına inanıyoruz."

Van Gölü'nde yapılan göçmen kaçakçılığın önüne geçilmesi kapsamında sahil güvenliğinin sağlanması amacıyla Bot Komutanlığının kurulduğunu söyleyen Bilmez, yakın zamanda komutanlığın Van Gölü'nde göreve başladığını kaydetti.

Açıklamanın ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler ikinci etapta incelemelerine devam etti. - VAN

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İran sınırındaki duvarlar yükseliyor - Son Dakika


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