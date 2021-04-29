İran, Suudi Veliaht Prensi'nin "Tahran ile iyi ilişki kurmak istediklerine" dair açıklamasını olumlu karşıladı - Son Dakika

İran, Suudi Veliaht Prensi'nin "Tahran ile iyi ilişki kurmak istediklerine" dair açıklamasını olumlu karşıladı

29.04.2021 23:07
İran, Suudi Veliaht Prensi'nin

İran, Suudi Arabistan ile "ihtilafları bir kenara bırakarak, bölgesel barış, istikrar ve kalkınmaya katkı sağlamak için yeni bir işbirliği dönemine hazır olduğunu" açıkladı.

İran, Suudi Arabistan ile "ihtilafları bir kenara bırakarak, bölgesel barış, istikrar ve kalkınmaya katkı sağlamak için yeni bir işbirliği dönemine hazır olduğunu" açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Bin Selman'ın açıklamasının olumlu olduğunu belirten Hatibzade, "Bölgenin ve İslam dünyasının bu iki önemli ülkesi, yapıcı görüşler ve diyalog ekseninde ihtilaflarını geride bırakarak bölgesel barış, istikrar ve kalkınmaya katkı sağlamak için yeni bir işbirliği dönemine girebilir." ifadelerini kullandı.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki ülkelerle iş birliğine yönelik sunduğu Hürmüz Barış Girişimi'ne (HOPE) işaret eden Hatibzade, ülkesinin Körfez bölgesinde diyalog ve işbirliği için önerilerde bulunduğunu ve Suudi Arabistan'ın tavrındaki değişikliği memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

İran - Suudi Arabistan arasındaki ilişki nasıl kesildi?

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el Nimr'in de olduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin birbiri ardına yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Bu olaylar sonrasında Mart 2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde Washington'un İran'a yönelik uyguladığı "azami baskı" politikasının da etkisiyle Tahran ile Riyad arasındaki gerginlik doğrudan çatışma boyutuna ulaşmıştı. Bin Selman Mayıs 2017'de verdiği bir röportajında İran ile ilişkilerin sorulması üzerine, "Tamamen aşırılıkçı bir ideolojiye sahip bir rejimle nasıl ilişki kurabilirsiniz. Savaşın Suudi Arabistan'da olmasını beklemeyeceğiz. Bunun yerine savaşın Suudi Arabistan'da değil İran'da olması için çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İran ile Suudi yetkililer Bağdat'ta görüşmelere başlamıştı

İngiliz Financial Times gazetesi 18 Nisan'da, görüşmelerde yer alan ancak ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran ve Suudi Arabistanlı yetkililerin 9 Nisan'da Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya geldiğini yazmıştı. İki ülke arasında görüşmelerin başladığına dair haberi İran'ın Bağdat Büyükelçiliği doğrulamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, 27 Nisan'da Suudi televizyon kanalına verdiği bir röportajda, "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız." açıklamasında bulunmuştu.

Veliaht Prens, İran'ın refah içinde olmasını ve iki ülke arasında karşılıklı çıkarların olmasını istediklerini ancak Tahran'ın nükleer programı, balistik füze programı ve bölgesel nüfuzundan kaynaklanan sorunların giderilmesi için ortaklarıyla çalıştıklarını söylemişti.

Suudi Arabistan, Tahran, Nisan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Suudi Veliaht Prensi'nin 'Tahran ile iyi ilişki kurmak istediklerine' dair açıklamasını olumlu karşıladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Beşiktaş, kalan 4 maçtan 7 puan alabilirse Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek Beşiktaş, kalan 4 maçtan 7 puan alabilirse Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak 17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat 17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim
Erol Bulut'la rakip olduğunda, Erol Bulut'la rakip olduğunda, "Fenerbahçe böyle oynamaz" diyen Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu'nun hocalığını beğendi         
23:05
Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa'ya da sıçradı Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa'ya da sıçradı         
22:53
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi         
21:13
Fenerbahçe-Alanya karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi, Kanarya şampiyonluk yarışında iddiasını zora soktu Fenerbahçe-Alanya karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi, Kanarya şampiyonluk yarışında iddiasını zora soktu         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı         
18:53
Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 3 ölü, 81 yaralı Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 3 ölü, 81 yaralı         
17:07
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi         
16:03
Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var         
16:02
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 23:20:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran, Suudi Veliaht Prensi'nin "Tahran ile iyi ilişki kurmak istediklerine" dair açıklamasını olumlu karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement